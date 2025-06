Ce nouveau prêt étudiant ne demande ni caution ni conditions de ressources

Face à la flambée des prix en France, Banque Populaire et Caisse d’Epargne se mobilisent en lançant un nouveau prêt étudiant qui, pour la première fois, ne demande pas de caution personnelle. L’idée ? Réduire le poids financier pour les jeunes qui poursuivent des études supérieures. Ils espèrent ainsi soutenir plus de 50 000 étudiants d’ici 2025, en offrant à chacun une chance de réussir ses études, peu importe sa situation familiale.

Un coup de pouce pour les étudiants

La hausse des dépenses quotidiennes pousse les banques à repenser leur offre. Du coup, les Banques Populaires et Caisses d’Epargne ont mis au point ce prêt innovant qui, en supprimant la nécessité d’une caution parentale ou d’un tiers, s’adresse aux étudiants de 18 à 27 ans, notamment ceux qui préparent un concours ou un diplôme de l’enseignement supérieur français. Le prêt propose une plage de 1 000 à 20 000 euros et se rembourse sur une période allant de 2 à 10 ans. En plus, il est possible de bénéficier d’un différé de remboursement, que ce soit partiel ou total, pouvant aller de 24 à 60 mois.

Des usages variés et un effet attendu

Les sommes empruntées peuvent couvrir un large éventail de dépenses liées aux études : frais scolaires, logement, achat d’équipements informatiques, ou même financer des séjours à l’étranger. D’un point de vue financier, les Banques Populaires et Caisses d’Epargne comptent injecter jusqu’à 90 millions d’euros pour soutenir ces jeunes dans leur parcours académique d’ici 2025. Hélène Madar, directrice générale Banque de proximité et Assurance Banque Populaire – Caisse d’Epargne, précise dans un communiqué : « En tant que banques coopératives, nous avons à cœur d’accompagner tous les étudiants dans le cadre de leurs études supérieures […] quel que soit le niveau de leurs ressources ».

Comment se compare aux autres offres

Ce nouveau prêt se démarque aussi des autres produits sur le marché. Par exemple, le Crédit Agricole propose le « Prêt Étudiant Sans Tes Parents », qui se destine à des jeunes jusqu’à 30 ans, même si les montants et les durées restent similaires à ceux du dispositif BPCE. Il existe également le prêt étudiant garanti par l’État via BPI France, permettant d’emprunter jusqu’à 20 000 euros. Toutefois, ce dernier demande une attestation de pré-éligibilité et certaines banques partenaires (Crédit Mutuel, CIC, La Banque Postale, Banque Populaire, Caisse d’Épargne, Société Générale, Crédit Agricole et BFCOI) peuvent refuser d’accueillir la demande.