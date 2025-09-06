Ces jours de congés en plus dont vous pourriez bientôt profiter

Alors que réduire notre empreinte carbone devient une priorité mondiale, certaines entreprises innovent en lançant les congés TTR (Temps de Trajet Responsable). Ces jours en supplément encouragent les salariés à adopter des modes de déplacement plus verts, même pour leurs trajets perso. L’idée, c’est d’allier démarche écologique et bien-être des employés, répondant aux attentes des équipes tout en s’adaptant aux exigences environnementales actuelles.

L’idée derrière les congés ttr

Les congés TTR offrent aux salariés congés supplémentaires quand ils utilisent des moyens de transport respectueux de l’environnement comme le train, le vélo, le covoiturage ou le bus. Pour en profiter, il faut pouvoir justifier d’un trajet d’au moins six heures avec une preuve, par exemple une facture ou un autre justificatif. Ce système ne vise pas seulement à limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi à booster une culture d’entreprise plus verte.

Parmi les pionniers, Ubiq, filiale de Nexity, se démarque. Depuis janvier 2023, elle propose deux jours de congé (fractionnables en demi-journées) pour les employés qui optent pour des modes de transport écologiques. Cette initiative a vu le jour après une forte demande des salariés désireux de passer à l’action pour l’environnement.

D’autres boîtes qui s’y mettent

En plus d’Ubiq, plusieurs entreprises se lancent dans l’aventure des congés TTR. On retrouve notamment Capgemini, La Fresque du Climat, Home Exchange et Vendredi. Ces organisations misent sur des pratiques plus vertes au quotidien en incitant leurs équipes à faire des choix de transport responsables.

Les transports ont un effet marqué sur l’environnement. D’après Datagir et l’Agence de la transition écologique (Ademe), prendre le train émet en moyenne deux cents fois moins de gaz à effet de serre qu’un avion pour un même trajet, que ce soit en France ou vers une destination européenne. Ce chiffre montre bien pourquoi il devient urgent de privilégier d’autres alternatives que l’avion quand c’est possible.

La loi et les initiatives à l’étranger

Même si les congés TTR ne sont pas encore vraiment encadrés par la législation française, la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) pousse les entreprises à intégrer le développement durable dans leurs rapports annuels. Cela pourrait bientôt inclure ces vacances dans les engagements environnementaux des employeurs.

À l’étranger, le Royaume-Uni a devancé la tendance avec le programme Climate Perks, lancé par la fondation 10:10 fin 2019. Ce dispositif offre deux jours supplémentaires de congé pour les trajets faits avec des moyens de transport responsables. Aujourd’hui, 128 organisations participent à cette initiative, allant de cabinets d’avocats à des ONG, ce qui prouve que ce mode de fonctionnement gagne du terrain.

Sarah Howden, qui gère le programme Climate Perks, témoigne : « Nous voyons un nombre impressionnant d’entreprises s’engager dans cette voie. »