Cet entrepreneur a dépensé 1 million de dollars pour racheter les pires échecs d’Apple – la marque a ensuite tout détruit

L’histoire de l’Apple Lisa se lit comme un véritable feuilleton rempli d’innovations, d’ambitions et d’un revers commercial douloureux. Lancé en 1983, cet ordi révolutionnait la donne avec son interface graphique et sa souris. Pourtant, malgré toutes ses innovations techniques, le Lisa n’a jamais réussi à conquérir le marché, d’autant plus face à des concurrents moins onéreux comme l’IBM PC 5150. C’est dans ce climat que Bob Cook, fondateur de Sun Remarketing, a flairé l’occasion de redonner vie à ces machines délaissées (une belle trouvaille pour les collectionneurs de reliques tech !).

Bob Cook et Sun Remarketing : donner un coup de jeune au Lisa

Bob Cook, grand fan d’Apple et créateur de Sun Remarketing, s’est lancé dans une opération risquée en achetant 7 000 ordinateurs Apple Lisa. Déjà fort de son rachat de 3 500 Apple III, Cook avait conclu des accords intéressants avec Apple pour se procurer ces machines à des tarifs vraiment attractifs. Spécialisée dans la récupération de matériel invendu, Sun Remarketing a investi 200 000 dollars en recherche et développement pour corriger les défauts notoires du Lisa (surchauffe, plantages fréquents, etc.). En modifiant ces ordinateurs, Cook espérait dépasser les problèmes techniques et rebaptisa la version améliorée « Lisa Professional ». Comme il le disait lui-même : « Les ordinateurs étaient programmés pour être ultra-performants, alors personne n’imaginait qu’il y avait un côté un peu décalé dans la technologie de pointe ». L’idée était de transformer un flop commercial en succès.

Apple fait machine arrière

Malgré tous les efforts de Bob Cook, Apple a brutalement stoppé l’opération en septembre 1989. Sans donner de raison en public, la firme a exigé la restitution de l’ensemble des machines. Un camion mandaté par Apple est venu récupérer tout le stock chez Sun Remarketing. Les 7 000 Apple Lisa ont ensuite été envoyés à la casse dans une décharge à Logan, Utah. Les raisons de cette décision restent obscures (certains pensent qu’Apple voulait préserver son image de marque, d’autres que la vente de modèles modifiés allait à l’encontre de sa politique stricte de contrôle sur ses produits).

Un ancien héritage toujours dans les mémoires

Cette histoire méconnue a refait surface grâce au documentaire « Lisa: Steve Jobs’ sabotage and Apple’s secret burial » produit par The Verge. Le documentaire revient sur le passé orageux du Lisa et s’intéresse aussi aux efforts actuels d’Apple vers une démarche environnementale plus responsable, avec des produits comme le Mac mini M4, annoncé comme « neutre en carbone » (une belle évolution pour la marque, non ?). En décembre dernier, une équipe vidéo s’est rendue à Logan pour tenter d’exhumer ces ordinateurs emblématiques, inspirée par l’exhumation désormais légendaire des cartouches du jeu E.T. en 1983. Hélas, les machines étaient englouties sous des couches de terre après avoir été compactées par des bulldozers.