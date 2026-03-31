Cet homme a financé une maison de 2 chambres canette par canette : les distributeurs de consigne lui ont rapporté bien plus que prévu

Damian Gordon, un Australien de 36 ans, a réussi un coup d’éclat en recyclant 450 000 canettes et bouteilles. Grâce à cette collecte, il a réuni 41 000 € et a pu acheter un logement. Son action, motivée par sa passion pour les festivals de musique et la protection de l’environnement, montre ce que le recyclage peut rapporter et comment changer sa façon de consommer.

Le parcours écolo de Damian Gordon

Damian vit en Nouvelle-Galles du Sud et travaille dans le secteur de la santé. Ce n’est pas un simple ramasseur : depuis 2017, il arpente les rues, plages, parcs, festivals de musique et autres événements pour récupérer les canettes et bouteilles abandonnées, raconte The Cool Down.

Sa motivation mêle amour de la musique et envie de s’investir dans la culture des festivals. Comme il le dit lui-même : « Je voulais m’impliquer dans la culture des festivals de musique et c’est ce qui m’a poussé ». En nettoyant ces lieux, il a aussi pu rencontrer des artistes en s’occupant de l’avant de la scène.

Un recyclage qui rapporte

Damian a utilisé le programme australien « Return and Earn » où chaque canette rapporte 0,06 €. Au total, plus de 450 000 contenants ont été retournés, ce qui explique la somme récoltée.

Des internautes ont fait les comptes : cela représente environ 16,56 € par jour, soit 115,92 € par semaine. Ce travail étalé sur 7 ans dépasse la simple collecte, c’est une vraie stratégie économique et écologique.

Damian critique la « société du tout jetable » et son gaspillage : « Nous vivons dans une société du tout jetable ».

De la collecte à l’investissement

Avec les 41 000 € amassés, Damian a versé un acompte pour acheter une petite cabane de pêcheur de deux chambres. Ce logement représente pour lui bien plus qu’un toit : il compte le meubler avec du mobilier recyclé pour rester fidèle à ses convictions.

« Je vais recycler ma route jusqu’à un apport pour une maison », dit-il avec fierté. Et il ne compte pas lever le pied : « Avec des remboursements hypothécaires qui arrivent vite et fort, je ne prévois pas d’arrêter de collecter de sitôt ».