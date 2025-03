Retraites : la CFDT prête à faire payer les pensionnés fortunés

« Je suis d’accord avec l’idée qu’il faut un partage des efforts… »

Une phrase en apparence banale, mais qui en dit long. Prononcée par Marylise Léon dans La Tribune Dimanche du 22 mars 2025, cette déclaration change la donne. Pour la première fois, la CFDT ne rejette pas l’idée d’un effort financier demandé à certains retraités. Et pas n’importe lesquels : les plus aisés.

La CFDT déplace le curseur : un tabou en chute libre ?

L’idée revient souvent, mais ne passe jamais. En janvier 2025, la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, avait tenté une percée sur ce terrain miné. Elle proposait de faire contribuer les retraités à partir de 2 000 ou 2 500 euros de pension mensuelle. Levée de boucliers immédiate, désaveu public, puis silence radio. On croyait le sujet enterré.

Mais cette fois, c’est différent. Ce n’est plus une ministre isolée. C’est la CFDT, premier syndicat chez les actifs, qui tend la main à un vieux serpent de mer. Dans ses mots : « Il ne s’agit pas de demander un effort à ceux qui sont au minimum vieillesse, mais aux pensionnés les plus aisés. » Le ton est mesuré, mais le message est clair : la porte est entrouverte.

L’abattement fiscal de 10 % sur les pensions est dans le viseur. Ce mécanisme permet aux retraités de réduire le montant imposable de leur pension. Un avantage ancien, mais très coûteux. Supprimer cet abattement pourrait rapporter environ 4 milliards d’euros par an, selon Gilbert Cette, président du Conseil d’orientation des retraites.

Mais ce que certains appellent « justice sociale » pourrait frapper plus large que prévu. D’après Pierre Madec, économiste à l’OFCE, cette mesure toucherait 80 % des retraités, bien au-delà des plus riches. Pour les catégories dites « intermédiaires », cela représenterait plusieurs centaines d’euros d’impôt en plus chaque année, jusqu’à 700 euros pour les 20 % les plus fortunés.

Medef et CFDT, une convergence surprenante

Patrick Martin, président du Medef, n’a jamais caché son intérêt pour cette piste. Il déclare vouloir « poser la question de l’abattement fiscal », mais aussi « envisager une hausse de la CSG pour les retraités ». Marylise Léon répond : « La question des 10 % d’abattement […] se regarde… »

Pour sauver les négociations sur les retraites, désertées par la CGT, FO et l’U2P, la CFDT semble prête à faire des concessions jusque-là impensables. Quitte à tendre la main au Medef, en pleine tentative de relance du conclave sur les retraites.

Au-delà de la retraite, c’est tout le financement de la protection sociale que Marylise Léon remet en question. Dans La Tribune Dimanche, elle déclare : « Aujourd’hui, la protection sociale repose trop sur le travail. Une remise à plat serait bienvenue. »

Mais cette ouverture alimente la méfiance. À gauche, les critiques fusent. La CGT crie à la « ligne rouge » et dénonce une attaque déguisée contre les retraités. Sophie Binet, au micro de RTL le 21 mars 2025, accuse : « Il y en a assez que ce soit toujours les mêmes qui doivent passer à la caisse. »