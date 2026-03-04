Chaos au large de Casablanca : 85 conteneurs perdus, le port à l’arrêt

Le littoral marocain a récemment été le théâtre d’un incident maritime important, qui a mis en lumière les difficultés liées à la sécurité en mer. L’échouage de dizaines de conteneurs le samedi 28 février est la conséquence de la perte de 86 boîtes par le porte-conteneurs Ionikos, exploité par Hapag-Lloyd et battant pavillon du Liberia. L’événement, survenu lors du départ du port de Casablanca, montre les fragilités du trafic maritime quand la météo est mauvaise.

Ce qui s’est passé et les conséquences immédiates

Le porte-conteneurs Ionikos a perdu 86 conteneurs en mer alors qu’il quittait le port de Casablanca. Ce navire, d’une capacité de 4 360 EVP (équivalent vingt pieds), aurait été confronté à une forte houle, rendant la manœuvre de départ délicate. Les conditions météorologiques difficiles ont poussé la capitainerie à demander au navire de prendre le large, ce qui a conduit à cette perte importante.

Suite à cela, le port de Casablanca, un point névralgique du commerce maritime, a été fermé jusqu’à nouvel ordre par l’Agence Nationale des Ports (ANP) pour garantir la sécurité de la navigation et limiter les risques liés aux conteneurs dérivants.

D’après Ouest France, l’ANP a pris la décision drastique de fermer le port. Cette fermeture provisoire pose des enjeux économiques sérieux et touche directement les opérateurs économiques qui dépendent du bon fonctionnement de cette infrastructure clé.

Comment la crise a été gérée et la reprise des activités

Après l’incident, une commission de haut niveau a été mise en place pour suivre les mouvements des conteneurs flottants. Les opérations ont consisté à localiser les boîtes et à les encadrer jusqu’à leur extraction de la mer, une étape nécessaire pour éviter d’autres incidents susceptibles de perturber davantage le trafic.

Avant toute reprise normale des manœuvres portuaires, l’autorité portuaire a vérifié qu’aucun conteneur perdu n’obstruait le chenal d’accès. La première sortie d’un navire, réalisée dans des conditions jugées satisfaisantes, a marqué le début d’un retour progressif à la normale. La réouverture du port s’est faite dès le 27 février, une décision accueillie avec soulagement par les opérateurs économiques, impatients de voir le trafic reprendre.