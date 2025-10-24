Circulation : un week-end encore chargé sur les routes selon Bison Futé

Le deuxième week-end des congés de la Toussaint s’ouvre sur une météo clémente mais un trafic soutenu. Les automobilistes qui prennent la route samedi ou dimanche devront composer avec une circulation parfois chargée, selon les dernières prévisions publiées par Bison Futé le 22 octobre 2025.

Samedi 25 octobre 2025 : des départs encore nombreux, surtout autour de Paris et dans l’Ouest

Après un vendredi classé rouge sur une partie du territoire, la situation s’améliore mais reste tendue ce samedi 25 octobre. Selon Bison Futé, la journée est verte au niveau national, mais orange en Île-de-France dans le sens des départs, et orange dans le Nord et le Grand Ouest dans le sens des retours.

Matinée sous tension dans les grandes régions urbaines

La circulation devrait rester dense dès la fin de matinée aux abords des métropoles et sur les principaux axes autoroutiers. Les automobilistes franciliens seront particulièrement concernés sur l’A10 vers Orléans, l’A6 vers Lyon et l’A13 vers Rouen, où des bouchons sont prévus entre 10 h et 14 h. Les ralentissements s’étendront aussi à la N104 (Francilienne) et à l’A86.

L’après-midi, la densité reste forte sur les routes touristiques

Les automobilistes qui prendront la route vers les zones côtières ou de villégiature constateront encore des ralentissements. Bison Futé anticipe des flux supérieurs de 50 % à la normale sur plusieurs tronçons, notamment autour de Nantes, Bordeaux et Lyon. En revanche, le sud du pays (Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur) devrait connaître un trafic plus régulier dès le milieu d’après-midi.

Dimanche 26 octobre 2025 : retour à la normale, sauf sur quelques axes de fin d’après-midi

Le dimanche 26 octobre sera la journée la plus fluide du week-end. Bison Futé classe la circulation verte dans les deux sens, signe d’une nette amélioration des conditions sur la route. Toutefois, les vacanciers de retour anticipé pourraient provoquer des ralentissements en fin de journée.

Matinée calme et trajets sans encombre

La majorité des régions devraient profiter d’une circulation fluide tout au long de la matinée. Les conditions de trafic resteront favorables sur la façade atlantique comme sur l’arc méditerranéen. Sur l’A7 entre Orange et Marseille, le flux restera stable et inférieur à la moyenne observée lors des grands départs.

Le beau temps contribuera également à un trafic apaisé. Le sud du pays bénéficiera de températures proches de 20 °C, tandis que le nord connaîtra un ciel plus nuageux mais sans précipitations. Des bancs de brouillard pourraient cependant ralentir les trajets matinaux dans la vallée de la Loire et les Hauts-de-France.

Fin d’après-midi : attention aux retours vers la capitale

À partir de 16 h, la tendance s’inverse avec un afflux progressif de véhicules sur les grands axes de retour vers l’Île-de-France. Les autoroutes A13, A11 et A7 seront les plus concernées. Bison Futé prévoit une densité de trafic 20 à 30 % supérieure à la normale sur ces tronçons. En région parisienne, la vigilance reste de mise sur le boulevard périphérique, l’A6B et la N104, où les bouchons de retour pourraient persister jusqu’en début de soirée.

Les autorités conseillent d’anticiper les retours avant 14 h ou après 20 h, d’adapter sa vitesse et de suivre les consignes en temps réel sur les plateformes officielles de Bison Futé.