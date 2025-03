Classé « pire village de France », les habitants répondent : « On est très bien en enfer »

Le village de Valjouffrey, situé au sud de Grenoble dans le département de l’Isère, se retrouve à la toute dernière place du classement 2025 des « Villes et villages où il fait bon vivre » en France. Ce classement repose sur 190 critères fournis par des organismes officiels comme l’INSEE. Alors que Rodez décroche la cinquième place, Valjouffrey se distingue par un cadre naturel exceptionnel, même si ses infrastructures laissent à désirer.

Un coin de paradis mais isolé

Perché près des majestueuses Alpes, Valjouffrey offre une vue spectaculaire sur des sommets enneigés et un ciel souvent dégagé. Avec seulement 170 habitants, dont un sur six a plus de 60 ans, le village est un véritable havre de paix. Enfermés entre les montagnes, ceux qui cherchent la tranquillité et le contact direct avec la nature s’y sentent vraiment à leur place.

Par contre, ce tableau idyllique cache une certaine isolation. Les services sur place sont quasi inexistants : pas le moindre commerce dans le village. Pour faire leurs courses, les habitants doivent parcourir 26 kilomètres pour atteindre le premier magasin en bas de la vallée ou se diriger vers La Mure, distante d’environ trente kilomètres. Même l’accès aux soins pose problème puisque la première pharmacie et le cabinet médical se trouvent à environ trente minutes en voiture.

Des services en berne et un réseau téléphonique capricieux

L’absence de commerces et de structures de santé explique en partie ce classement défavorable. Par ailleurs, le réseau téléphonique laisse à désirer, notamment pour émettre des appels. Une habitante retraitée confie : « Il faut que les gens m’appellent. En réception, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais en émission d’appel, ce n’est pas génial. »

Malgré ces difficultés, les habitants prennent leur classement avec humour et philosophie. Certains y voient même un avantage puisque cela freine les visites de curieux et préserve leur tranquillité. Un septuagénaire local plaisante en disant : « Nous sommes contents de vivre en enfer, » tandis qu’un autre rétorque avec un brin d’orgueil régional : « C’est de la jalousie ! Parce que ce sont les Parisiens qui ont fait le classement. »

Le maire garde le moral

Maxence Foglia pour France3, maire de Valjouffrey âgé de 49 ans, reste positif malgré la dernière place. Il déclare : « Si vous aimez la randonnée et les gens sympathiques, alors vous êtes les bienvenus. Tous les habitants qui vivent ici sont très heureux. »

Instauré en 2017, le classement des « Villes et villages où il fait bon vivre » est publié chaque année et attire l’attention sur la vie quotidienne dans différentes localités françaises. L’an passé, Saint-Étienne dans la Loire occupait la dernière position.

Au final, Valjouffrey montre qu’un cadre naturel exceptionnel peut cohabiter avec des défis logistiques importants. Cette situation invite à se poser la question de savoir ce qu’on recherche vraiment pour vivre bien : est-ce la facilité d’accès aux services modernes ou la chance de vivre au cœur d’une nature préservée ? Les réponses varient d’un individu à l’autre, et c’est à chacun de décider ce qui compte le plus dans le choix d’un lieu de vie.