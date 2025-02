Classement : Les villes françaises où il fait bon vivre en 2025

Chaque année, le classement des villes offrant une belle qualité de vie passionne de plus en plus de monde. En 2025, le palmarès baptisé « Top 500 » a été dévoilé dans le Journal du Dimanche le 16 février. Cette étude est devenue une référence pour jauger la vie dans les communes françaises. La méthode utilisée repose sur 190 critères répartis en 11 catégories. Cette édition réserve quelques surprises avec des villes qui montent en popularité et d’autres qui se font un peu distancer.

Comment on a fait le classement

Le classement de cette année a été piloté par Thierry Saussez, président de l’association en charge du projet et ancien responsable du système d’information gouvernemental sous Nicolas Sarkozy. Pour évaluer les villes, plusieurs sondages ont été réalisés auprès des Français et les villes sont mesurées selon divers critères comme la qualité de vie, la sécurité, la santé ou encore les infrastructures de transport.

Parmi les nouveautés de cette édition, trois nouveaux critères ont été ajoutés dans la catégorie Protection de l’environnement : le risque sismique, le risque d’inondation et la fréquence des catastrophes naturelles (ces précisions montrent bien qu’on prend de plus en plus en compte les questions environnementales).

Les villes qui dominent le palmarès

En tête du classement général, on retrouve Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques, suivie d’Angers dans le Maine-et-Loire et d’Annecy en Haute-Savoie. Ces villes se distinguent par leur cadre de vie remarquable et leurs politiques locales dynamiques. Bayonne, aussi dans les Pyrénées-Atlantiques, se positionne en quatrième place et Rodez dans l’Aveyron complète le top cinq.

Le reste du top 10 se compose de :

La Rochelle (Charente-Maritime)

Lorient (Morbihan)

Cherbourg-en-Cotentin (Manche)

Anglet (Pyrénées-Atlantiques)

Brest (Finistère)

Chaque ville possède ses atouts, qu’il s’agisse d’un environnement naturel préservé ou d’une offre culturelle variée (petite parenthèse pour préciser que la diversité de ces critères permet de satisfaire tous les profils).

Zoom sur l’Île-de-France et l’Essonne

Du côté de l’Île-de-France, les Hauts-de-Seine se démarquent avec quatre communes dans le top cinq régional : Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Levallois-Perret et Asnières-sur-Seine. Toutefois, c’est Versailles dans les Yvelines qui décroche la première place régionale malgré sa 24e position au classement national.

En revanche, dans l’Essonne, aucune commune ne parvient à se hisser dans les meilleures positions régionales. La ville d’Évry-Courcouronnes se classe néanmoins 56e au niveau national et figure comme la mieux placée du département. D’autres communes de l’Essonne sont aussi présentes, comme Massy (108e), Orsay (154e), Juvisy-sur-Orge (157e) et Corbeil-Essonnes (169e).

Et pour demain ?

Ce classement ne se contente pas de reconnaître le travail déjà accompli ; il donne aussi un aperçu des tendances à venir. Thierry Saussez explique notamment : « De nombreux maires se voient spectaculairement récompensés de leurs efforts » (ce qui montre que certaines villes réussissent à améliorer leur attractivité, tandis que d’autres doivent relever de nouveaux défis face aux attentes des habitants et aux évolutions économiques).

Pour ceux qui penchent plutôt vers la vie à la campagne, le classement des villages désigne Épron dans le Calvados comme le meilleur village où il fait bon vivre en 2025. Guéthary (Pyrénées-Atlantiques), Martinvast (Manche), Peltre (Moselle) et Authie (Pas-de-Calais) complètent ce top cinq villageois.

Ce palmarès annuel offre ainsi une carte vivante des endroits où il fait bon vivre en France aujourd’hui tout en soulignant l’importance des politiques locales pour façonner notre quotidien. Pour ceux qui veulent en savoir plus ou découvrir où se situe leur commune, la liste complète des 500 villes et villages évalués cette année est disponible.

Plus d’information : https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com/