Complémentaire santé : hausse annoncée de 3,4 % à 10 % en 2026

En 2026, la complémentaire santé poursuivra sa trajectoire inflationniste. Les tarifs sont annoncés en augmentation pour les contrats individuels comme collectifs, et ce malgré un ralentissement global de l’inflation des biens de consommation. TF1 Info indique que « les tarifs des complémentaires santé vont (encore) augmenter en 2026 », soulignant ainsi la persistance du phénomène.

Pourquoi la complémentaire augmente : facteurs structurels et conjoncturels

L’une des raisons majeures de cette hausse réside dans le transfert de charges. L’Assurance Maladie a progressivement réduit certains remboursements au profit des organismes complémentaires, un mouvement estimé à 3 milliards d’euros selon Magnolia.fr. « En 2026, les contrats d’assurance santé complémentaire, qu’ils soient collectifs ou individuels, devraient enregistrer de nouvelles hausses de cotisations » précise le média.

À ce facteur structurel s’ajoute la dynamique conjoncturelle. Le Monde souligne que, malgré la décrue de l’inflation sur l’énergie et l’alimentation, la sinistralité en santé et le coût des actes médicaux demeurent élevés. En conséquence, la complémentaire santé doit absorber un volume croissant de dépenses, ce qui pèse sur ses comptes techniques et se traduit mécaniquement par des primes plus élevées.

La conjonction de ces deux facteurs – transfert de charges et hausse du coût médical – crée un effet cumulatif. Les assureurs doivent provisionner davantage pour maintenir leurs ratios prudentiels. Ces provisions, imposées par la réglementation européenne, incitent les organismes à ajuster leurs grilles tarifaires dès le 1er janvier 2026. Ainsi, la tendance n’est pas ponctuelle mais bien inscrite dans un cycle pluriannuel, comme le note TF1 Info.

Augmentation des primes : fourchettes, médianes et variations par contrat

Les estimations convergent sur une fourchette générale : entre 3,4 % et 10 % de hausse des cotisations en 2026, tous contrats confondus, selon Boursorama, qui précise que « la hausse des primes de complémentaires santé pourrait atteindre jusqu’à 10 % en 2026 », ce qui représente le plafond anticipé pour les portefeuilles les plus exposés.

Dans le détail, Addactis – cité par Magnolia.fr – avance une médiane de 4,5 % pour les contrats individuels et 5,5 %pour les contrats collectifs. Orange/Actu évoque pour certains contrats d’entreprise une amplitude allant de 3,6 % à 9 %. Ces chiffres traduisent la diversité des situations selon les garanties, l’âge moyen des assurés et la sinistralité.

Les grands acteurs du marché confirment cette tendance. Des revalorisations internes sont déjà programmées : Axa France a annoncé des ajustements tarifaires sur ses portefeuilles collectifs au 1er janvier 2026. Ces hausses différenciées reflètent des négociations parfois serrées entre entreprises et assureurs, mais le mouvement reste globalement orienté à la hausse.

Le caractère progressif des augmentations masque souvent des écarts sensibles : pour un salarié bénéficiant d’une complémentaire collective, une hausse de 5 % sur une cotisation mensuelle de 70 € représente 42 € supplémentaires par an ; pour un retraité, la facture peut être bien plus lourde, surtout si la cotisation est individualisée.

Effets concrets et mesures d’atténuation pour les ménages et les entreprises

Pour les ménages, l’impact est immédiat. Une augmentation de 4 % à 6 % des cotisations annuelles peut grever des budgets déjà contraints. La situation est particulièrement sensible pour les retraités et les travailleurs indépendants, qui financent intégralement leur complémentaire santé. À cela s’ajoute l’éventualité d’un doublement des franchises médicales, mesure encore à l’étude. Ce cumul – primes en hausse et franchises plus élevées – risque d’augmenter le reste à charge effectif pour les patients.

Pour les entreprises, la hausse des tarifs des contrats collectifs implique des renégociations budgétaires. Certaines peuvent absorber l’augmentation, d’autres la répercuteront partiellement sur les salariés. Les courtiers recommandent de revoir la structure des garanties pour préserver l’équilibre économique tout en maintenant un socle de protection suffisant. Une comparaison active du marché peut atténuer l’effet de ces hausses, en exploitant la concurrence et les offres promotionnelles.

Par ailleurs, le cadre réglementaire évolue. Des discussions sont en cours sur l’adaptation du panier de soins minimum obligatoire dans les contrats responsables. Si ces discussions aboutissent à un allègement de certaines obligations de remboursement, elles pourraient offrir une marge de manœuvre tarifaire, mais au prix d’une couverture potentiellement moins généreuse. Ce dilemme se retrouve au cœur du débat public sur l’équilibre entre solvabilité des organismes complémentaires et accessibilité financière pour les assurés.

Un phénomène inscrit dans le temps long

Depuis 2019, les complémentaires santé subissent chaque année des revalorisations comprises entre 2 % et 7 %, d’après les données agrégées par les observatoires du marché. La hausse prévue pour 2026, avec son plafond à 10 %, apparaît donc comme un point haut mais s’inscrit dans une trajectoire continue. La réforme du « 100 % santé » a initialement réduit le reste à charge sur certaines prestations (optique, dentaire, audio), mais elle a aussi engendré un surcoût de remboursement pour les organismes complémentaires, ce qui se traduit par des primes plus élevées.

Les experts interrogés par la presse économique estiment que cette tension tarifaire pourrait durer jusqu’en 2027, en fonction de l’évolution des politiques publiques de santé et du rythme des innovations médicales. Dans l’immédiat, la priorité pour les assurés reste de comprendre les mécanismes de calcul de leur prime, d’anticiper les changements et de comparer les offres disponibles sur le marché.