, ,

Condamnation de Ryanair : ce qui change pour les consommateurs

La condamnation de Ryanair modifie concrètement la façon dont les consommateurs verront, compareront et achèteront leurs billets d’avion. Transparence des prix, options payantes, faux rabais : la décision du tribunal impose de nouvelles règles qui touchent directement le quotidien des voyageurs.

Photo of author
Léo Charcosset
Publié le
Lecture : 2 min
0
Ryanair va supprimer 900 postes
Condamnation de Ryanair : ce qui change pour les consommateurs | journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

Le 28 janvier 2026, le tribunal de l’entreprise de Bruxelles a condamné Ryanair pour plusieurs pratiques commerciales jugées illicites en Belgique. Cette décision, obtenue à la suite d’une action en cessation menée par TestAchats, concerne le cœur du processus de réservation de la compagnie aérienne. Pour les consommateurs, elle marque une avancée importante en matière de lisibilité des prix, de protection contre les messages trompeurs et de concurrence plus équitable dans le secteur de l’aviation.

Pourquoi la justice belge a condamné Ryanair

La justice belge s’est penchée sur la manière dont Ryanair présente ses offres aux consommateurs lors de la réservation en ligne. Le tribunal a estimé que plusieurs pratiques pouvaient induire les clients en erreur et fausser leur décision d’achat. Ces pratiques ne concernent pas le prix final en tant que tel, mais la façon dont ce prix est construit et présenté tout au long du parcours de réservation.

Parmi les éléments sanctionnés figurent d’abord les messages de rareté, tels que les indications suggérant qu’il ne resterait que quelques sièges à un prix donné. Pour le tribunal, ces mentions ne reposent pas sur des informations suffisamment vérifiables et créent un sentiment d’urgence artificiel. Ce type de pression peut pousser un consommateur à réserver plus vite, sans prendre le temps de comparer les offres ou d’évaluer le coût réel du voyage.

La justice a également pointé les pratiques de « faux rabais ». Ryanair affichait certaines réductions en se basant sur des prix de référence jugés trompeurs, donnant l’impression d’une promotion avantageuse alors que le prix affiché ne correspondait pas à une réelle baisse. Selon Air Journal, le tribunal a considéré que ces mécanismes portaient atteinte au droit du consommateur à une information loyale et claire.

Enfin, le jugement vise la présentation des options payantes, notamment les bagages enregistrés. Le tribunal reproche à Ryanair de ne pas afficher distinctement et clairement le coût total des bagages pour un aller-retour, obligeant parfois le consommateur à reconstituer lui-même le prix final. Cette complexité nuit à la comparaison entre compagnies et renforce artificiellement l’attractivité des tarifs de base.

Quelles sanctions et quelles obligations concrètes pour Ryanair

La condamnation de Ryanair en Belgique s’accompagne de mesures contraignantes. La compagnie aérienne est tenue de modifier ses pratiques commerciales afin de les rendre conformes au droit de la consommation. Ces changements doivent intervenir dans un délai fixé par la justice, sous peine de sanctions financières. En cas de non-respect du jugement, Ryanair s’expose à une astreinte de 5 000 euros par jour de retard.

Concrètement, Ryanair devra revoir la présentation de ses tarifs et de ses options. Les formules groupées, qui associent plusieurs services sous un prix unique, devront être plus transparentes. Le consommateur devra pouvoir identifier clairement ce qu’il paie, pour quel service, et à quel moment du processus de réservation. La justice exige également une information plus honnête sur les promotions et la disponibilité réelle des billets.

Pour TestAchats, cette décision confirme que certaines pratiques du secteur aérien vont trop loin. L’association souligne que « plusieurs points du processus de réservation de Ryanair sont aujourd’hui opaques ou trompeurs », selon les propos de Jean-Philippe Ducart. L’objectif affiché est simple : permettre au consommateur de comprendre le prix réel avant de valider son achat.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

Brandt liquidation reprise salariés entreprise

Brandt : beaucoup d’offres de reprise, peu de garanties pour l’emploi

Travail jusqu’à 70 ans ? Ce projet de loi qui va tout changer pour les seniors

Emploi : pensez au CDD de reconversion pour changer de métier

Ryanair va supprimer 900 postes

Condamnation de Ryanair : ce qui change pour les consommateurs

Arrêt maladie : ces contrôles en visioconférence qui inquiètent déjà des milliers de Français

Arrêt maladie : ces contrôles en visioconférence qui inquiètent déjà des milliers de Français

Consultations médicales hors de prix : la piste controversée évoquée pour freiner les arrêts

Consultations médicales hors de prix : la piste controversée évoquée pour freiner les arrêts

Flashball French Police 01

Le coût humain invisible de la sécurité publique

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPocketPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly