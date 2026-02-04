Condamnation de Ryanair : ce qui change pour les consommateurs

Le 28 janvier 2026, le tribunal de l’entreprise de Bruxelles a condamné Ryanair pour plusieurs pratiques commerciales jugées illicites en Belgique. Cette décision, obtenue à la suite d’une action en cessation menée par TestAchats, concerne le cœur du processus de réservation de la compagnie aérienne. Pour les consommateurs, elle marque une avancée importante en matière de lisibilité des prix, de protection contre les messages trompeurs et de concurrence plus équitable dans le secteur de l’aviation.

Pourquoi la justice belge a condamné Ryanair

La justice belge s’est penchée sur la manière dont Ryanair présente ses offres aux consommateurs lors de la réservation en ligne. Le tribunal a estimé que plusieurs pratiques pouvaient induire les clients en erreur et fausser leur décision d’achat. Ces pratiques ne concernent pas le prix final en tant que tel, mais la façon dont ce prix est construit et présenté tout au long du parcours de réservation.

Parmi les éléments sanctionnés figurent d’abord les messages de rareté, tels que les indications suggérant qu’il ne resterait que quelques sièges à un prix donné. Pour le tribunal, ces mentions ne reposent pas sur des informations suffisamment vérifiables et créent un sentiment d’urgence artificiel. Ce type de pression peut pousser un consommateur à réserver plus vite, sans prendre le temps de comparer les offres ou d’évaluer le coût réel du voyage.

La justice a également pointé les pratiques de « faux rabais ». Ryanair affichait certaines réductions en se basant sur des prix de référence jugés trompeurs, donnant l’impression d’une promotion avantageuse alors que le prix affiché ne correspondait pas à une réelle baisse. Selon Air Journal, le tribunal a considéré que ces mécanismes portaient atteinte au droit du consommateur à une information loyale et claire.

Enfin, le jugement vise la présentation des options payantes, notamment les bagages enregistrés. Le tribunal reproche à Ryanair de ne pas afficher distinctement et clairement le coût total des bagages pour un aller-retour, obligeant parfois le consommateur à reconstituer lui-même le prix final. Cette complexité nuit à la comparaison entre compagnies et renforce artificiellement l’attractivité des tarifs de base.

Quelles sanctions et quelles obligations concrètes pour Ryanair

La condamnation de Ryanair en Belgique s’accompagne de mesures contraignantes. La compagnie aérienne est tenue de modifier ses pratiques commerciales afin de les rendre conformes au droit de la consommation. Ces changements doivent intervenir dans un délai fixé par la justice, sous peine de sanctions financières. En cas de non-respect du jugement, Ryanair s’expose à une astreinte de 5 000 euros par jour de retard.

Concrètement, Ryanair devra revoir la présentation de ses tarifs et de ses options. Les formules groupées, qui associent plusieurs services sous un prix unique, devront être plus transparentes. Le consommateur devra pouvoir identifier clairement ce qu’il paie, pour quel service, et à quel moment du processus de réservation. La justice exige également une information plus honnête sur les promotions et la disponibilité réelle des billets.

Pour TestAchats, cette décision confirme que certaines pratiques du secteur aérien vont trop loin. L’association souligne que « plusieurs points du processus de réservation de Ryanair sont aujourd’hui opaques ou trompeurs », selon les propos de Jean-Philippe Ducart. L’objectif affiché est simple : permettre au consommateur de comprendre le prix réel avant de valider son achat.