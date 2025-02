Continental annonce 3.000 suppressions de postes supplémentaires

L’équipementier automobile allemand Continental a annoncé la suppression de 3.000 emplois supplémentaires d’ici à 2026. Cette décision s’inscrit dans un contexte de difficultés accrues pour le secteur, marqué par la transition vers l’électrique et une concurrence internationale toujours plus forte. La moitié des suppressions annoncées concerneront l’Allemagne, où un centre de recherche à Nuremberg sera fermé.

Une restructuration inévitable pour Continental

Cette annonce vient alourdir un plan de restructuration déjà conséquent. En janvier, Continental avait annoncé la fermeture de cinq sites en Allemagne, touchant 580 postes. L’année précédente, l’équipementier avait également supprimé 7.150 emplois, soit environ 3 % de ses effectifs mondiaux.

Pour Continental, ces réductions d’effectifs sont en partie dictées par la nécessité de maintenir sa compétitivité. Le groupe prévoit notamment une diminution de 10 % des postes en recherche et développement dans sa division spécialisée dans le freinage, les capteurs et les logiciels. Ces suppressions devraient se faire en grande partie par le biais de départs à la retraite anticipés et d’un gel des embauches.

Cette restructuration s’inscrit dans une stratégie plus large : la vente programmée de cette division, qui représente pourtant la moitié des effectifs et du chiffre d’affaires de l’entreprise. Continental, qui avait déjà cédé en 2021 son pôle transmissions, espère ainsi recentrer son activité et renforcer son positionnement sur le marché de l’électrique.

Le secteur automobile européen en crise

Comme d’autres équipementiers, Continental subit les effets de la transition vers l’électrique, une mutation coûteuse et difficile à rentabiliser. À cela s’ajoute une baisse des volumes de production automobile en Europe depuis cinq ans et une pression accrue sur les prix exercée par les constructeurs.

La situation est d’autant plus préoccupante que l’ensemble du secteur traverse une période délicate. Bosch, Schaeffler et ZF, trois autres géants allemands de l’équipement automobile, ont également annoncé des suppressions de postes. En France, Michelin et Walor ne sont pas épargnés, tandis que Volkswagen, leader européen de l’automobile, a récemment annoncé la suppression de 35.000 emplois et la fermeture de deux usines.

En parallèle, la montée en puissance des constructeurs chinois vient fragiliser un peu plus les acteurs européens. Avec des coûts de production plus bas et une offre électrique de plus en plus compétitive, ces derniers gagnent des parts de marché, notamment sur le Vieux Continent.

Continental, qui emploie encore 200.000 personnes dans le monde, dont 31.000 en recherche et développement, espère que cette réorganisation lui permettra de traverser cette période critique. Reste à savoir si ces mesures seront suffisantes pour assurer sa pérennité face à une industrie en pleine mutation.