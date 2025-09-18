Coup de gueule : Pour en finir avec la caricature du concept de « justice fiscale »

Être riche n’est pas un crime. C’est bien souvent le résultat d’années d’efforts acharnés, de sacrifices personnels, d’une opiniâtreté que peu seraient prêts à assumer. Dans une économie moderne, le talent doit se rémunérer. Respecter la richesse, c’est aussi respecter la propriété privée, pilier fondamental de toute démocratie libérale.

Il est temps de rappeler une évidence que beaucoup feignent d’ignorer : la moitié des Français ne paient pas l’impôt sur le revenu. Ceux qui contribuent le savent et portent sur leurs épaules l’essentiel de l’effort fiscal. Faut-il encore les culpabiliser ? Faut-il encore alourdir leur fardeau alors que le problème n’est pas dans les recettes, mais dans le poids colossal de la dépense publique ?

Car enfin, la France n’est pas pauvre : elle est étouffée par sa bureaucratie et ses normes. Dans un pays où la réussite est à la portée de chacun, à condition d’avoir du talent, du courage, de la résilience et une capacité de travail hors du commun, pourquoi punir ceux qui incarnent cet idéal ? Par envie? Par jalousie? Par le souhait de faire payer d’autres que soi? Les exemples de réussites éclatantes de gens modestes ne manquent pas. Plutôt que de jalouser ceux qui bâtissent, faisons-en des modèles. La richesse crée de la valeur, de l’emploi, de l’innovation.

L’appauvrissement du pays ne vient pas des riches, mais de politiques publiques irresponsables. Absence de politique du logement, inflation des normes, notamment environnementales, qui rendent le mètre carré inaccessible, subventions versées à tout-va, financements douteux d’associations ou d’États étrangers. La gabegie est immense, et le contribuable en est la victime. Est ce que nos gouvernants se posent la question lorsqu’ils versent une subvention à la Côte d’Ivoire ou à une association d’atelier de poésies si les contribuables payent des impôts pour ça? Probablement non. Le souhait des contribuables c’est d’abord disposer d’un Etat capable de protéger, soigner et former.

La solution est pourtant simple. Il faut changer de logiciel: Réduire les dépenses, libérer l’initiative, sortir de l’affrontement stérile entre « riches » et « pauvres ». Laissons les plus talentueux prospérer, cessons de les culpabiliser, et la France y gagnera en valeur, en dynamisme et en fierté.