Crise de l’immobilier de bureau : l’industrie du tertiaire en péril

Ce n’est pas seulement un marché qui souffre, mais une industrie. L’immobilier de bureau, ce n’est pas de la rente : c’est un métier, une chaîne de valeur complète qui va des foncières aux architectes, des investisseurs aux entreprises du bâtiment. Cette industrie de l’immobilier représente plus de 10 % du PIB français et près de 1,2 million d’emplois directs et indirects. Aujourd’hui, tout cet écosystème est pris en étau entre la chute de la demande, la vacance record des surfaces, la remontée des taux et une fiscalité devenue dissuasive. La France a fait le choix de taxer la pierre comme un patrimoine, alors qu’elle devrait la traiter comme une filière productive.

Un marché structurellement déséquilibré

Fin 2025, la France compte plus de 9 millions de mètres carrés de bureaux vacants, selon le Consortium des Bureaux en France (CBF), dont près de 6,1 millions en Île-de-France – un record historique. (Le Monde, 2024) La vacance a progressé de +17 % en un an, d’après Immostat. (ABC Bourse, 2025) En Île-de-France, le taux de vacance atteint 10,8 % au deuxième trimestre 2025 et dépasse 15 % dans certaines zones périphériques. (Batiweb, 2025) La généralisation du télétravail a bouleversé les besoins. Selon la Dares, 31 % des salariés français télétravaillent au moins un jour par semaine, contre 4 % avant 2020. Le ratio d’espace par salarié est tombé de 20 m² à 12 m² en cinq ans. (CBRE, 2024) Parallèlement, la production neuve reste soutenue : plus d’1,1 million de m² ont encore été livrés en 2024, aggravant la sur-offre et déconnectant l’offre de la demande réelle.

Une industrie fragilisée

L’immobilier tertiaire constitue un véritable tissu industriel. Il fait vivre des foncières, des investisseurs, des brokers, des promoteurs, des architectes, des bureaux d’études, des entreprises de construction, des sociétés de maintenance et de services. Selon la Fédération française du bâtiment (FFB) et la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), l’ensemble de la filière représente plus de 10 % du PIB français. Or, depuis 2022, la contraction de l’investissement frappe tous les maillons. En 2024, les montants investis dans les bureaux n’ont atteint que 4,7 milliards €, contre 17 milliards € en moyenne annuelle entre 2015 et 2019 (-73 %). (JLL, 2025) L’ensemble de l’immobilier d’entreprise plafonne à 12,1 milliards €, un plus bas depuis 2010. (Savills, 2024) La hausse brutale des taux d’intérêt a amplifié la crise : l’OAT 10 ans est passée de 0,2 % en 2021 à 3,2 % fin 2024, renchérissant le coût du capital et réduisant la valeur des actifs de 20 à 30 %. Les rendements locatifs, autrefois supérieurs à 4,5 %, avoisinent désormais 3,2 %, tandis que les loyers reculent dans les zones non prime. La conséquence est mécanique : les promoteurs reportent leurs chantiers, les foncières gèlent leurs acquisitions et les entreprises du BTP voient leur carnet d’ordres s’amenuiser.

L’effet pervers de l’IFI : taxer un métier comme une rente

L’un des facteurs les plus destructeurs pour la filière reste la logique de l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI). Conçu pour cibler la “rente patrimoniale”, il frappe en réalité une industrie d’investissement et de transformation. Car l’immobilier, comme le private equity, repose sur la même logique : acquérir un actif, le financer à crédit, l’exploiter, le valoriser, puis le céder après l’avoir optimisé. C’est un métier à risque, qui mobilise des capitaux, crée de l’emploi et de la valeur ajoutée. Avec l’IFI, un investisseur professionnel détenant une foncière ou une société de portage immobilière se retrouve imposé sur la valeur brute des actifs, même lorsqu’ils ne génèrent pas de revenus. Or, l’effet de levier, fondement du modèle, suppose que le remboursement des crédits soit assuré par les loyers. Quand le marché ralentit ou que les locataires font défaut, la rentabilité nette s’effondre, mais l’assiette fiscale demeure. On en arrive à une absurdité : des professionnels imposés sur un patrimoine illiquide, dont la valeur comptable ne correspond plus à la réalité économique. Cette fiscalité dissuasive a fait fuir une part importante des investisseurs indépendants, family offices et foncières entrepreneuriales qui constituaient le moteur de la rotation des actifs. Or, plus les immeubles changent de main, plus ils sont rénovés, adaptés, revalorisés. En bloquant la circulation du capital immobilier, on bloque aussi tout un pan d’activité : bureaux d’études, entreprises de rénovation, experts, notaires, intermédiaires, artisans. En voulant taxer la rente, l’État a en réalité pénalisé la production.

L’instabilité réglementaire et la contrainte normative

À cette distorsion s’ajoute un environnement réglementaire dissuasif. Le décret tertiaire (2019-771) impose une réduction de la consommation énergétique des bâtiments de 40 % d’ici 2030 et 60 % en 2050, avec des coûts de rénovation estimés entre 1 000 € et 1 800 € par m². (Cegibat-GRDF, 2025) La réintégration des amortissements dans le calcul des plus-values depuis 2025 accentue l’incertitude fiscale. (Le Monde, avril 2025) Enfin, la transformation des bureaux en logements, souvent présentée comme issue logique, reste marginale : le ministère de la Transition écologique estime le potentiel francilien entre 127 000 et 150 000 logements, mais seuls 5 % des immeubles sont techniquement convertibles sans modifications lourdes. (Le Monde, février 2025) La France manque de 500 000 logements, tandis que des millions de mètres carrés de bureaux restent vides. Ce déséquilibre pénalise l’emploi, le pouvoir d’achat et la compétitivité urbaine. Les collectivités voient s’éroder leurs recettes fiscales, les foncières leurs marges, et les investisseurs étrangers leur appétit pour un marché devenu illisible. Pour relancer la machine, il faut reconnaître l’immobilier comme une industrie : stabiliser la fiscalité, simplifier les reconversions, soutenir l’investissement productif et réconcilier la politique énergétique avec la rentabilité économique.

Conclusion

La crise des bureaux n’est pas une correction de cycle : c’est le symptôme d’une politique fiscale et normative incohérente qui confond capital productif et rente patrimoniale. En voulant taxer les riches, on a fragilisé ceux qui produisent. L’immobilier tertiaire n’est pas un actif dormant : c’est une industrie vivante, avec ses acteurs, ses emplois, ses savoir-faire. Si la France ne rétablit pas un cadre stable et rationnel, elle risque de voir s’effondrer un de ses écosystèmes les plus créateurs de valeur.

📊 ENCADRÉ CHIFFRÉ – L’IMMOBILIER DE BUREAUX EN FRANCE (2025)