David et Victoria Beckham ont acquis leur penthouse à Miami pour 19,8 millions de dollars, revendu six ans plus tard à 25 millions de dollars

David Beckham a vendu son penthouse de Miami pour 24,6 millions de dollars, selon des informations du South Florida Business Journal. La transaction a été réalisée par Beckham Brand Limited, la société basée à Londres que dirige l’ancien footballeur.

L’opération dégage une plus-value confortable. Le bien avait été acheté en 2020 pour 19,8 millions de dollars, toujours via Beckham Brand Limited. La différence, soit environ 4,8 millions de dollars avant frais et impôts, a été réalisée hors marché ouvert, la vente s’étant conclue de gré à gré.

Le penthouse occupait l’intégralité du 59ᵉ étage, avec cinq chambres, six salles de bain et demie et de larges baies vitrées donnant sur la baie de Biscayne et le centre-ville. Sa surface avoisinait 9 200 mètres carrés, ce qui portait le prix de vente à environ 2 677 dollars le mètre carré.

L’immeuble, One Thousand Museum, doit sa silhouette à Zaha Hadid. La tour de 62 étages a été achevée en 2019, trois ans après la mort de l’architecte irako-britannique, et son exosquelette en béton renforcé de fibre de verre lui donne une allure reconnaissable le long de Biscayne Boulevard. Seules 84 résidences se partagent le bâtiment, qui propose héliport sur le toit, spa, restaurant et salon de beauté.

Cette vente ne signe pas un retrait de Beckham de Miami. Il reste étroitement lié à la ville par sa participation dans le club Inter Miami CF. Le couple a par ailleurs traversé une brouille très médiatisée avec son fils Brooklyn Beckham, installé aux États-Unis avec son épouse Nicola Peltz, sans que cela laisse présager une rupture des attaches américaines de la famille.

David et Victoria Beckham conservent en effet un manoir à Miami Beach, acheté en 2024 pour environ 72,25 millions de dollars selon Architectural Digest.

Un second immeuble signé Hadid vendu à Manhattan

Le seul autre édifice résidentiel américain conçu par Zaha Hadid a lui aussi changé de mains. Situé au 520 West 28th Street, le long de la High Line à Manhattan, ce condominium a trouvé preneur pour 3,6 millions de dollars, une information obtenue par le New York Post.

L’unité vendue, deux chambres pour 157,1 m², avait mis trois ans à se vendre. Le dernier prix demandé s’élevait à 3,7 millions de dollars en mars 2025.

La vendeuse, Rabia Kamani, semble être la sœur de Mahmud Abdullah Kamani, dirigeant du géant britannique de la fast fashion BooHoo Group. L’identité de l’acheteur n’a pas été révélée. Il était représenté par l’agente Jessica Levine, de Douglas Elliman, qui a refusé de commenter la transaction.

L’appartement dispose de fenêtres sculpturales motorisées, du sol au plafond, donnant sur la 28ᵉ rue. L’immeuble, qui ne compte que 40 unités et a compté parmi ses résidents la chanteuse Ariana Grande, propose un cinéma privé IMAX, une terrasse sur la High Line et une piscine.

Ses ventes avaient pourtant démarré lentement, l’ensemble stagnant en 2019 à moins de la moitié de sa capacité. Deux unités restaient, au 10 février 2026, à vendre : un deux-chambres à 3,75 millions de dollars et un trois-chambres à 8 millions de dollars.

Zaha Hadid est morte d’une crise cardiaque en mars 2016, à 65 ans, plus d’un an avant l’achèvement de la tour de Manhattan. Elle avait été la première femme à recevoir le prix Pritzker, la plus haute distinction internationale en architecture.