Assurance-chômage : l’Unédic alerte sur un déficit et interpelle l’État

Le mardi 3 mars 2026, l’Unédic a présenté ses nouvelles prévisions financières pour l’assurance-chômage, dévoilant un diagnostic préoccupant pour l’équilibre du régime. Selon ces projections, l’assurance-chômage devrait afficher un déficit en 2026, alors même que ses gestionnaires estiment que certaines décisions publiques pèsent lourdement sur ses comptes. L’organisme appelle désormais l’État à revoir sa politique de prélèvements afin d’améliorer la situation financière du régime.

Assurance-chômage : un déficit annoncé pour 2026 selon l’Unédic

Les nouvelles projections de l’Unédic confirment une dégradation attendue des comptes de l’assurance-chômage à court terme. L’organisme gestionnaire du régime prévoit en effet un déficit de 2,1 milliards d’euros en 2026, selon les prévisions financières rendues publiques le mardi 3 mars 2026. Cette estimation intervient dans un contexte économique jugé incertain, marqué notamment par une évolution moins favorable du marché du travail et par une dynamique de dépenses toujours élevée.

Dans ce cadre, l’assurance-chômage resterait déficitaire malgré une amélioration attendue à plus long terme. Cette situation se traduirait également par une dette toujours importante pour le régime. Les projections évoquent ainsi une dette atteignant 61,5 milliards d’euros à la fin de l’année 2026, selon l’Unédic.

Cependant, les perspectives financières pourraient évoluer favorablement après cette période. L’Unédic estime en effet que le régime d’assurance-chômage pourrait retrouver des excédents dès les années suivantes. Les prévisions évoquent un excédent de 2,8 milliards d’euros en 2027 puis de 4,8 milliards d’euros en 2028, ce qui permettrait au régime de reprendre une trajectoire de désendettement, selon l’organisme.

Assurance-chômage : l’Unédic dénonce les ponctions de l’État sur le régime

Pour l’Unédic, la situation financière actuelle de l’assurance-chômage ne s’explique pas uniquement par les conditions économiques. Les responsables du régime pointent également les prélèvements opérés par l’État sur ses ressources, jugés particulièrement lourds. Les prélèvements imposés par les pouvoirs publics entre 2023 et 2026 atteindraient 12,05 milliards d’euros, ce qui pèse directement sur l’équilibre financier du système.

Ces transferts financiers ont un impact direct sur le solde annuel de l’assurance-chômage. Pour la seule année 2026, environ 4,1 milliards d’euros seraient retirés du régime, ce qui contribuerait largement au déficit prévu cette année-là. Sans ces ponctions publiques, les comptes de l’assurance-chômage auraient pu afficher un résultat positif.

Dans ce contexte, l’Unédic appelle explicitement l’État à revoir cette politique financière. Les gestionnaires du régime demandent au gouvernement de mettre un terme à ces prélèvements afin de sécuriser la trajectoire financière du système. L’organisme souhaite que l’État « cesse de ponctionner le régime » afin de permettre au système d’assurance-chômage de retrouver un équilibre durable.

Assurance-chômage : un régime fragilisé mais un désendettement possible

Malgré ce déficit attendu en 2026, l’Unédic considère que l’assurance-chômage pourrait retrouver une trajectoire financière plus favorable à moyen terme. L’organisme estime en effet que le régime dispose d’un potentiel de redressement, à condition que certains facteurs budgétaires évoluent. La question centrale demeure donc celle du partage des charges financières entre l’État et le système d’indemnisation du chômage.

La dette accumulée par l’assurance-chômage reste en effet très élevée, notamment en raison de la crise sanitaire et des mesures exceptionnelles adoptées durant cette période. Les comptes du régime avaient fortement été sollicités pour financer les dispositifs de protection de l’emploi pendant la pandémie de Covid-19. Cette dette avait atteint 59,4 milliards d’euros après les années de crise sanitaire.

Néanmoins, les gestionnaires du régime d’assurance-chômage estiment que la situation pourrait progressivement s’améliorer. Si les prélèvements publics venaient à diminuer et si les prévisions économiques se confirmaient, les excédents attendus à partir de 2027 pourraient permettre une réduction progressive de la dette du régime. L’Unédic considère ainsi que le système d’assurance-chômage dispose encore d’une capacité de désendettement, à condition que les contraintes financières actuelles soient allégées.