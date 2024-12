Des bureaux vacants pour répondre à la crise du logement en France

Alors que la crise du logement en France s’aggrave, une étude révèle qu’environ deux millions de mètres carrés de bureaux vacants pourraient être transformés en logements. Ce potentiel, largement inexploité, pourrait offrir un toit à 53.000 personnes d’ici cinq ans, à condition de surmonter les défis réglementaires et de convaincre les élus locaux.

Les bureaux inutilisés : un potentiel sous-estimé

En France, près de deux millions de mètres carrés de bureaux, laissés à l’abandon depuis plus de deux ans, pourraient être réhabilités en logements, selon le Consortium des bureaux en France (CBF). Cette structure, qui regroupe des acteurs majeurs de l’immobilier comme Action Logement et Linkcity, a récemment dévoilé une base de données inédite sur les immeubles en France. L’objectif est d’éclairer les décideurs publics et privés pour qu’ils s’attaquent à un problème devenu critique.

La vacance des bureaux atteint des niveaux records dans certaines zones, notamment à La Défense, où elle culmine à 19 %, contre seulement 4,6 % avant la pandémie. Des villes comme Nanterre, Saint-Denis et Clichy-la-Garenne, souvent marquées par un télétravail accru et une désaffection pour les espaces de travail traditionnels, figurent parmi les zones les plus concernées.

Mirella Blanchard, responsable études et projets à la Foncière de Transformation Immobilière, explique à La Tribune que « les acteurs du marché manquent cruellement de données objectives et de tableaux de bord pour prendre des décisions éclairées ». Les calculs du CBF montrent que ces friches pourraient permettre de loger 53.000 personnes, sur la base d’une superficie moyenne de 38 mètres carrés par personne.

Une réponse législative en cours de construction

Face à ce potentiel, les décideurs publics tentent de lever les obstacles réglementaires. Une proposition de loi portée par le député Romain Daubié (MoDem) a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale en mars. Elle permettrait aux communes de déroger au plan local d’urbanisme (PLU) pour autoriser la transformation de bureaux en logements.

Les élus pourraient également appliquer une taxe d’aménagement sur ces opérations afin de financer des équipements publics nécessaires à l’accueil des nouveaux habitants. Enfin, le texte prévoit de faciliter les transformations en logements étudiants, en donnant aux CROUS la possibilité de raccourcir les délais de construction.

La transformation des bureaux en logements ne se limite pas aux enjeux techniques ou financiers. Elle touche également à l’avenir de la ville, entre densification urbaine et renouveau des quartiers désertés. À l’heure où la crise du logement ne cesse de s’aggraver, ce modèle pourrait offrir une partie de la solution, tout en redonnant vie à des espaces sous-exploités.