Dette française : l’envolée des rendements obligataires à 4,70%

Jeudi 24 septembre, les obligations françaises ont atteint un rendement de 4,70%. Ce chiffre résulte d’une série d’événements économiques et géopolitiques enchevêtrés sur plusieurs mois. Tandis que le CAC 40 reculait de 0,52% à 8.081,43 points, l’écart avec le Bund allemand s’accentuait, atteignant 1,13 point de pourcentage. Ce décalage révèle bien plus qu’une simple tension de marché, creusant encore le déficit de la dette.

Les étapes menant à cette situation

Pour comprendre la trajectoire de la dette française, il faut remonter aux décisions de 2025 lorsque l’augmentation des taux d’intérêt mondiaux redessinait le paysage financier. Cela a conduit les investisseurs institutionnels français à changer radicalement leur stratégie.

Fin 2025, assureurs et fonds de pension français se sont massivement tournés vers les obligations, leur part augmentant de 30% à 36% pour les rendements entre 3% et 5%. La valeur totale de ces placements a atteint 3.109 milliards d’euros, en hausse de 5,4%. Les obligations redevenaient attrayantes après des années de taux négatifs, permettant aux grands assureurs d’améliorer leurs rendements tout en restant sur des actifs sûrs.

En septembre 2026, plusieurs facteurs convergent. Le président iranien Masoud Pezeshkian annonce à l’ONU que Téhéran ne garantirait pas la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz tant que les sanctions américaines persisteraient. Le pétrole Brent grimpe de 4,4% à 107,66 dollars le baril. Parallèlement, les négociations commerciales sino-américaines stagnent, et les rendements obligataires américains atteignent 5,155%. La France n’est pas épargnée par cette contagion.

Les facteurs de la hausse persistante

La hausse continue de la dette française s’explique par trois forces distinctes.

Premièrement, la normalisation mondiale des taux voit les obligations américaines à 10 ans atteindre 5,155%. Selon les économistes de la Deutsche Bank, cette dynamique est soutenue par de solides indices PMI et un rebond des prix du pétrole, alimentant les spéculations sur une accélération des hausses de taux des principales banques centrales. La France ne peut se soustraire à cette tendance mondiale.

Deuxièmement, les tensions géopolitiques liées à l’Iran et au pétrole influencent directement l’économie. La déclaration de Pezeshkian accentue la crise diplomatique, affectant 21% du pétrole mondial transitant par le détroit d’Ormuz. Le Brent augmente à 107,66 dollars, attisant les craintes d’inflation. Antoine Andreani, analyste chez XTB France, souligne l’absence de progrès dans les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran, ce qui a fait grimper les rendements obligataires américains. Une énergie plus coûteuse implique une inflation persistante et des taux plus élevés.

Enfin, l’écart de 1,13 point entre les obligations françaises et le Bund allemand souligne une prime de risque. Les investisseurs demandent une rémunération supérieure pour la dette française, reflétant des préoccupations sur sa soutenabilité budgétaire, son déficit structurel et ses capacités de réforme. Tandis que l’Allemagne bénéficie d’une réputation de rigueur, la France paie pour ses déséquilibres persistants.

Le point de bascule du 24 septembre

La séance du 24 septembre cristallise ces tensions. Les marchés français ont été soumis à une pression multiple.

Ce rendement de 4,70% représente un seuil psychologique. Pour financer sa dette, la France doit rémunérer les investisseurs à près de 5%, augmentant la charge de la dette nationale de plusieurs milliards d’euros par an. Dans un contexte où la Cour des comptes prône une réduction des dépenses publiques, cette hausse complique l’équation budgétaire et diminue les marges de manœuvre.

L’écart de 1,13 point avec le Bund traduit une défiance relative des marchés. Comparativement, durant la crise de la dette de 2012, cet écart avait atteint 2 points avant de se résorber. Aujourd’hui, 1,13 point indique un doute structurel. Les investisseurs anticipent des difficultés budgétaires ou une moindre crédibilité politique. Le CAC 40 recule de 0,52%, avec Stellantis en baisse de 4,1% tandis que Totalenergies profite de la hausse du pétrole (+1,8%).