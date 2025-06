Dette publique française : l’endettement franchit 114% du PIB au 1er trimestre 2025

La dette des administrations publiques françaises continue sa progression. Selon les données publiées le 26 juin 2025 par l’INSEE, l’encours brut de dette au sens de Maastricht atteint 3 345,8 milliards d’euros au 31 mars 2025, contre 3 305,3 milliards trois mois plus tôt. Rapportée au produit intérieur brut, elle représente 114,1 % du PIB, en hausse de 1,7 point par rapport à la fin 2024.

Une hausse de la dette liée aux dépenses de l’État

Cette progression trimestrielle de 40,5 milliards d’euros est principalement portée par les besoins de financement de l’État. La dette de l’administration centrale progresse de 36,7 milliards d’euros, traduisant un recours accru aux émissions de titres à long terme sur les marchés financiers. Les titres de dette à long terme constituent toujours la forme dominante de financement public, conformément à la stratégie de gestion du Trésor.

La sécurité sociale contribue également à la hausse globale, avec une augmentation de 3,3 milliards d’euros sur la période. La faute à des versements anticipés, des décalages de trésorerie et des tensions persistantes sur certaines branches, en particulier l’assurance maladie. Les administrations publiques locales voient leur dette augmenter de 600 millions d’euros, une évolution relativement stable qui s’inscrit dans la tendance des dernières années.

L’analyse sectorielle de la dette met en évidence la prédominance de l’administration centrale, dont l’encours atteint 2 769,4 milliards d’euros. Les administrations de sécurité sociale disposent d’un stock de dette de 234,9 milliards d’euros, tandis que les collectivités locales affichent un encours de 241,8 milliards. Les organismes divers d’administration centrale (ODAC), quant à eux, restent stables autour de 99,7 milliards d’euros.

Vers une cure d’austérité pour ne pas faire exploser la dette encore plus

Le ratio d’endettement rapporté au PIB, en hausse par rapport aux trimestres précédents, s’explique par la combinaison d’un besoin accru de financement public et d’un ralentissement relatif de la croissance nominale. La progression de la dette ne s’accompagne pas d’une dynamique économique suffisante pour compenser son poids dans l’économie nationale. La situation est d’autant plus sensible que les charges d’intérêts, bien que contenues jusqu’ici par des taux encore modérés, commencent à remonter, notamment sur les maturités longues.

Dans ses projections de juin 2025, la Banque de France confirme que le ratio de dette publique devrait rester stable à court terme, sans baisse significative avant 2027. Les trajectoires budgétaires restent sous forte contrainte. Le déficit public attendu pour 2025 devrait s’établir à environ 5,4 % du PIB, selon les estimations internes à la direction du Budget.

Pour contenir cette dérive, le gouvernement a annoncé plusieurs ajustements au cours du premier semestre 2025. Un premier plan de 5 milliards d’euros d’économies a été engagé en février, suivi d’un second montant équivalent annoncé le 19 juin 2025.

Comme le rapportent Les Echos, ces ajustements sont destinés à préserver la crédibilité de la trajectoire budgétaire présentée à la Commission européenne, notamment dans le cadre du nouveau pacte de stabilité. D’après les mêmes sources, le ministère de l’Économie entend maintenir la cible d’un déficit à 4,5 % du PIB en 2026, avec un retour sous le seuil de 3 % à l’horizon 2029.

Parallèlement, des efforts supplémentaires sont envisagés pour les années 2026 et 2027. Ouest-France, dans un article publié le 26 juin 2025, évoque des mesures de réduction de la dépense publique de l’ordre de 20 à 25 milliards d’euros par an, combinées à une revue des dépenses fiscales.