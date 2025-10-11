DPE 2026 : la réforme qui pourrait transformer des logements “passoires” en mines d’or

La réforme du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), qui sera appliquée à partir du 1er janvier 2026, marque un changement important dans la manière d’évaluer l’efficacité énergétique des logements en France. Ce nouveau dispositif, qui redéfinit les normes d’évaluation, vise à refléter l’amélioration de la production électrique française, aujourd’hui largement décarbonée. Pour beaucoup de propriétaires et d’investisseurs, c’est l’occasion de donner un coup de jeune à des biens jusqu’ici désavantagés par leur note énergétique.

Conséquences pour les logements chauffés à l’électricité

Ouest France confirme que parmi les changements notables, on trouve le nouveau coefficient de conversion de l’électricité, qui passe de 2,3 à 1,9. Ce réglage devrait avantager environ 850 000 logements, généralement classés F ou G et souvent chauffés à l’électricité. Ces habitations pourraient ainsi voir leur note DPE remonter sans avoir à réaliser de travaux coûteux – elles gagneraient jusqu’à deux lettres sur l’échelle du DPE. Cela permettrait de réduire considérablement le nombre de passoires thermiques.

Du côté des propriétaires concernés, cette révision signifie la fin d’une décote qui faisait baisser le prix de vente de 10 % à 20 % pour les logements mal notés. Près d’un million de propriétaires pourraient ainsi bénéficier directement de cette revalorisation sans avoir à engager de frais supplémentaires pour des rénovations énergétiques.

Effets sur le marché immobilier

Les retombées de cette réforme ne s’arrêtent pas aux seuls logements concernés. Le marché immobilier dans son ensemble devrait être transformé, avec jusqu’à sept millions de logements qui pourraient voir leur note DPE évoluer. Les grandes villes françaises comme Paris, Lyon et Toulouse devraient particulièrement ressentir ce changement, tout comme certaines zones périurbaines.

Les types de biens les plus touchés sont souvent les petits appartements urbains type studio ou T2, qui fonctionnent principalement à l’électricité. Pour ces logements, la réforme représente une opportunité de valorisation et d’attractivité sur le marché.

Conseils pour vendeurs et acheteurs

Si vous envisagez de vendre ou d’acheter un bien dans ce paysage en pleine évolution, plusieurs stratégies s’offrent à vous. Les vendeurs pourraient préférer attendre que la réforme soit totalement mise en œuvre avant de proposer leur bien, afin d’éviter une éventuelle gel des loyers.

Des outils pratiques viennent appuyer ces démarches : un document gratuit attestant de la nouvelle performance énergétique sera accessible en ligne pour aider autant les acheteurs que les vendeurs à se repérer dans ces nouvelles règles.