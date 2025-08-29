États-Unis : entrée en vigueur de droits de douane sur les colis légers

Les droits de douane sur les envois de faible valeur aux États-Unis entrent officiellement en vigueur ce vendredi 30 août 2025. Jusqu’à présent, les colis inférieurs à 800 dollars américains (environ 740 euros) étaient exemptés de toute taxe d’importation. Cette politique, dite de minimis, vient d’être abolie. Le contexte ? Un bras de fer économique entre Washington et Pékin, sur fond de guerre commerciale larvée.

Fin de l’exemption : un tournant dans la politique douanière américaine

Les droits de douane s’appliqueront désormais sans exception à tous les colis entrants, quelle que soit leur valeur. Cette mesure met fin à un dispositif vieux de plusieurs décennies, largement exploité ces dernières années par les géants du e-commerce chinois comme Shein, Temu ou AliExpress.

Jusqu’ici, les marchandises importées aux États-Unis d’une valeur inférieure à 800 dollars américains échappaient à toute taxation, en vertu d’une franchise douanière accordée pour faciliter les échanges de faible envergure. Mais selon le Département du Commerce américain, cette tolérance favorisait une concurrence jugée déloyale au détriment des détaillants nationaux.

Une réforme ciblée contre les exportations à bas coût

Selon les autorités américaines, les géants du commerce en ligne comme Shein ou Temu auraient massivement profité de l’exemption douanière en expédiant des marchandises en petites quantités, individuellement, pour éviter les droits de douane. D’après RFI, plus de deux tiers des colis entrant sur le sol américain sous l’exemption de minimis proviennent de plateformes chinoises. Le gouvernement fédéral accuse ces plateformes d’exploiter une faille réglementaire au détriment des entreprises locales. L’administration Trump avait déjà mis fin en mai dernier à l’exception pour les produits en provenance de Chine. Elle concerne désormais tout le monde, et c’est pour mettre fin à ces pratiques que la nouvelle réglementation est entrée en vigueur, alignant désormais les petits colis sur le régime douanier classique.

Une réponse à l’explosion des colis et aux trafics illicites

Derrière cette réforme, les autorités mettent en avant des impératifs de sécurité sanitaire et de lutte contre la criminalité transfrontalière. Selon les données de l’Agence américaine de protection des frontières (CBP), les petits colis sont à l’origine de 98 % des saisies de narcotiques, 97 % des contrefaçons et 70 % des produits dangereux interceptés en 2024. « Mettre fin à cette lacune permettra de sauver des milliers de vies en réduisant le flot de narcotiques et de produits dangereux et interdits », a déclaré un responsable fédéral lors d’un point presse. L’explosion du trafic postal, passé de 134 millions d’unités en 2015 à plus de 1,36 milliard en 2024, justifie également le durcissement. Désormais, hors envois qualifiés de « cadeaux » d’une valeur inférieure à 100 dollars, tous les colis sont taxés comme des importations traditionnelles : au moins 10% de droits de douane, 15% s’ils proviennent de l’Union européenne, et jusqu’à 50% pour certains pays comme l’Inde ou le Brésil.

Réactions économiques et conséquences pour les consommateurs

Les premières conséquences ne se sont pas fait attendre. Comme le souligne CNN, certains opérateurs logistiques tels que DHL ont suspendu temporairement certains envois vers les États-Unis. L’incertitude réglementaire, couplée à l’augmentation des contrôles, ralentit le traitement des commandes.

Les consommateurs américains risquent quant à eux de constater une hausse immédiate des prix sur les produits importés. Les plateformes concernées devront désormais répercuter les coûts additionnels liés aux droits de douane sur leurs prix de vente, ou réduire leurs marges.

Droits de douane : la fin d’une ère pour les petits colis aux États-Unis

Cette réforme douanière marque un tournant dans la stratégie commerciale et sécuritaire des États-Unis. En s’attaquant à une brèche exploitée par certaines plateformes étrangères, Washington entend protéger à la fois ses consommateurs, ses industries locales et ses frontières. Si l’impact exact sur le volume des échanges reste encore à mesurer, une chose est certaine : l’époque des petits colis exonérés est bel et bien révolue.