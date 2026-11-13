Singapour saisit un paquebot de croisière américain offrant une vie ‘permanente’ en mer

Singapour a saisi le MV Odyssey, un navire de croisière exploité par la société américaine Villa Vie Residences, qui proposait à des retraités d’y vivre à titre permanent. Un mois plus tôt, en octobre 2026, ce même bâtiment avait abandonné plus de 200 passagers dans le port cambodgien de Sihanoukville, à court d’argent après la flambée des prix du carburant.

Le navire avait ensuite rejoint Singapour début novembre 2026, où les autorités l’ont immobilisé. Selon les relevés judiciaires, le MV Odyssey a été répertorié sous arrêt du shérif dans la matinée du dimanche 8 novembre 2026, au large de la côte est de la cité-État.

Une telle mention n’implique pas nécessairement de poursuites pénales. On ignore pour l’heure la raison précise de cette immobilisation, même si Singapour, plaque tournante mondiale du transport maritime, voit régulièrement des navires empêtrés dans des litiges commerciaux venir y régler leurs différends.

Le cabinet d’avocats singapourien Helmsman LLC a été désigné solicitor saisissant dans la procédure, sans que l’on sache quelle partie il représente.

L’Autorité maritime et portuaire de Singapour a confirmé dans un communiqué que le navire avait été placé sous arrêt en vertu d’une décision de justice. Elle précise que l’équipage se porte bien et qu’aucun passager ne se trouve à bord, les dispositions pour son bien-être étant désormais gérées par les créanciers du navire.

Une société déjà aux abois depuis des mois

Villa Vie Residences, basée en Floride, devait environ 500 000 dollars de paiements de carburant, selon le quotidien singapourien Straits Times. Le 27 octobre 2026, avec seulement quelques heures de préavis, la société avait débarqué tous les passagers, invoquant des hausses du prix du carburant liées à la guerre en Iran qui rendaient ses opérations non viables. Son fondateur et président exécutif, Mikael Petterson, a ensuite précisé que le navire était désormais exploité par ses créanciers.

L’offre, présentée sur le site de l’entreprise comme « un nouveau modèle de vie mondiale en mer », proposait des résidences pluriannuelles et des cabines permanentes facturées entre 120 000 $ et 440 000 $. Selon un communiqué de la société, le coût mensuel du carburant par cabine dans certaines régions d’Asie est passé jusqu’à 8 000 $, contre 1 800 $ auparavant.

Les difficultés ne datent pas d’octobre. La croisière autour du monde avait déjà pris quatre mois de retard avant de quitter Belfast, en Irlande du Nord, en octobre 2024. Plusieurs passagers avaient signalé des signes de détresse financière tout au long du voyage, certains ayant dû réunir des fonds supplémentaires pour payer le carburant.

La plupart des passagers du MV Odyssey étaient des Américains. Le navire comptait 156 membres d’équipage, selon des responsables cambodgiens. Certains résidents sont restés au Cambodge pour évaluer leurs options, dont Lanette Canen et Johan Bodin, qui documentaient leur vie à bord sur YouTube.

Dans une vidéo tournée sur une plage avec l’Odyssey en arrière-plan, le couple a indiqué que « la banque » prenait désormais une décision sur le sort du navire, avant de filmer son départ, de nuit.

Randy Cassingham, écrivain qui vivait à bord, a raconté qu’après le débarquement des passagers, les résidents avaient fait circuler un pot pour récolter 100 $ chacun afin d’aider les membres d’équipage les moins bien payés. Peu de passagers, selon lui, s’attendaient à récupérer une partie de l’argent dépensé pour leurs cabines : la société avait, dit-il, « été en proie à de terribles problèmes d’argent depuis le début ».