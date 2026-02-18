Éducation à l’alimentation : ce que la loi va changer à l’école

Votée le 16 février 2026, la proposition de loi portée par Olivia Grégoire ouvre la voie à une expérimentation nationale d’éducation à l’alimentation dans les établissements scolaires. L’objectif est d’intégrer durablement cet apprentissage dans la scolarité, avec des effets attendus sur la prévention sanitaire et la réduction des inégalités.

Éducation à l’alimentation : ce qui va évoluer dans les écoles

Le texte sur l’éducation à l’alimentation adopté prévoit un déploiement sur trois ans dans des académies volontaires. L’enseignement concernera l’ensemble du parcours scolaire, avec des modalités adaptées à chaque niveau.

À l’école primaire, un temps dédié devra être organisé au moins une fois par trimestre. Au collège, l’initiative sera intégrée au parcours éducatif de santé déjà existant. Au lycée, un module spécifique pourra être proposé sur la base du volontariat des établissements.

Lors des débats parlementaires, Olivia Grégoire a précisé l’ambition du dispositif : « Il faut qu’il y ait un temps dédié à l’éducation à l’alimentation une fois par trimestre, tout au long de la scolarité jusqu’au lycée. »

Pour les élèves, cela signifie que l’alimentation ne sera plus abordée uniquement à travers la restauration scolaire, mais dans un cadre pédagogique structuré.

Pourquoi les pouvoirs publics ont décidé d’agir

Le vote du 16 février 2026 intervient dans un contexte sanitaire préoccupant. Selon les données rappelées dans l’exposé des motifs, 49% des adultes en France sont en situation de surpoids et 20% souffrent d’obésité. Les inégalités sociales sont particulièrement marquées, les ménages modestes étant davantage exposés à ces problématiques.

La députée à l’origine du texte a souligné la portée éducative de la mesure : « Former nos enfants à comprendre ce qu’ils mangent, à connaître les saisons, les produits et les territoires, c’est leur donner les clés d’une autonomie éclairée. »

L’exécutif et la majorité parlementaire présentent ainsi l’école comme un espace stratégique pour agir en amont, avant que les difficultés sanitaires ne s’installent durablement.

Ce que les élèves apprendront concrètement

L’enseignement ne se limitera pas à la diététique. Les contenus prévus incluent :

la compréhension des apports nutritionnels ;la saisonnalité et l’origine des produits ;les liens entre alimentation et environnement ;la sensibilisation au gaspillage alimentaire ;les bases d’une culture alimentaire commune.

Selon les orientations présentées lors des discussions parlementaires, les établissements pourront organiser des ateliers pratiques, des projets interdisciplinaires ou des interventions extérieures.

Pour les familles, cette évolution pourrait renforcer la cohérence entre les messages transmis à l’école et les habitudes à domicile. L’expérimentation devra toutefois préciser les modalités concrètes d’organisation et les ressources disponibles.

Une organisation à construire sur le terrain

La mise en œuvre dépendra fortement des académies et des collectivités qui choisiront de participer. Les équipes éducatives devront adapter les contenus aux programmes existants et intégrer ces séances dans des emplois du temps déjà chargés.

La question de la formation des enseignants et des moyens financiers figure parmi les points de vigilance identifiés lors des débats. L’expérimentation permettra d’évaluer les besoins réels avant toute extension à l’ensemble du territoire.

Du côté associatif, plusieurs initiatives locales en faveur de la sensibilisation alimentaire existent déjà. La nouvelle loi pourrait offrir un cadre plus homogène à ces démarches.

Une mesure qui touche directement les familles

Pour les parents, l’impact sera avant tout pédagogique. En intégrant cet enseignement dans le temps scolaire, les pouvoirs publics entendent fournir aux élèves des repères durables, quel que soit leur environnement social. L’objectif est de garantir un socle commun de connaissances, notamment au primaire où les séances deviendront obligatoires.

Cette évolution pourrait aussi encourager une meilleure continuité entre les apprentissages à l’école et les habitudes à la maison, en donnant aux enfants des clés de compréhension sur les produits, leur origine et leurs effets sur la santé.

L’expérimentation lancée en 2026 devra démontrer son efficacité, tant sur le plan éducatif que sur celui de la prévention sanitaire.