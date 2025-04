Elle est encore valide… mais vous allez vouloir la changer tout de suite

Depuis le 31 mars 2025, vous pouvez tester gratuitement le renouvellement de votre carte nationale d’identité grâce à un dispositif expérimental. Cette initiative, qui cherche à booster l’usage des identités numériques, introduit la nouvelle carte d’identité électronique (CNIe) au format carte bancaire. Ce changement marque une étape importante dans la modernisation des documents d’identité en France.

Conditions et démarche

Pour profiter de ce renouvellement anticipé et gratuit de la CNI, il faut remplir quelques conditions. D’abord, le demandeur doit être majeur et ne pas déjà avoir de CNIe. La procédure débute par une pré-demande en ligne sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Cette étape, qui prend environ 10 minutes, demande de créer ou se connecter à un compte ANTS. Pensez à choisir le motif « Renouvellement pour identité numérique » lors de votre pré-demande.

Une fois cette étape terminée, il faut remplir tous les champs obligatoires concernant l’état civil, la nationalité, l’adresse et les coordonnées (les informations doivent être exactes pour éviter tout souci). La validation de la pré-demande génère un numéro ou un QR Code que vous devrez garder précieusement. Lors de votre rendez-vous en mairie pour finaliser la procédure, présentez ce numéro ou QR Code, accompagné d’une photo d’identité récente, d’un justificatif de domicile de moins de six mois et de votre ancienne carte d’identité.

Coût et suivi de la procédure

Le renouvellement est sans frais à condition que l’ancienne carte soit rendue lors du rendez-vous en mairie. En cas de perte ou de vol, il faudra prévoir un timbre fiscal de 25 € pour procéder au renouvellement. Une fois la demande enregistrée, vous pouvez suivre son avancement directement sur votre compte ANTS dans la rubrique dédiée aux démarches concernant la carte d’identité et/ou le passeport.

Nouveautés et fonctionnalités numériques

L’arrivée de la CNIe s’accompagne du lancement de l’application France Identité. Grâce à cette app, vous pouvez créer une identité numérique sécurisée en associant votre CNIe à votre smartphone. L’application propose un justificatif d’identité à usage unique et permet d’accéder à plus de 1 400 services en ligne via FranceConnect. Elle assure également que vous puissiez prouver votre identité en ligne avec le même niveau de sécurité qu’avec une carte d’identité physique.

Parmi les fonctionnalités marquantes, depuis le 18 mars 2025, vous pouvez enregistrer votre carte Vitale numérique sur votre téléphone via France Identité.

Disponibilité et finalités du nouveau format

Depuis le 31 mars, toute personne de 18 ans et plus qui ne possède pas déjà une CNIe peut demander ce nouveau format. Avant, le passage au nouveau format se faisait uniquement lors de l’expiration du document, d’un changement dans l’état civil ou l’adresse, ou en cas de perte ou de vol.

Cette initiative permet avant tout d’accéder plus facilement à France Identité, une plateforme numérique lancée en février 2024 qui centralise divers services administratifs accessibles à distance, qu’il s’agisse des démarches liées aux impôts ou à la Sécurité sociale.

Ce dispositif innovant offre une simplification des démarches administratives et ouvre la voie à une gestion plus moderne et sécurisée des identités numériques en France. On invite donc les citoyens à profiter pleinement des avantages de ces nouvelles technologies tout en participant activement à cette transition numérique qui transforme notre quotidien.