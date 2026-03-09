« Vous n’aurez peut-être plus besoin de travailler » : la vision radicale d’Elon Musk

Le monde se prépare à des secousses dans notre manière de travailler et de vivre, alors que les avancées technologiques redéfinissent les rôles et la structure de la société. Au centre de cette transformation, des figures comme Elon Musk, PDG de Tesla, livrent des prédictions audacieuses sur l’avenir de notre économie et notre mode de vie. Ces idées ont été mises en lumière lors du U.S.-Saudi Investment Forum à Washington et de la conférence Viva Technology 2024.

Le travail deviendra-t-il optionnel ?

Lors de ces événements, Elon Musk a décrit une vision où, dans les 10 à 20 ans à venir, le travail deviendrait « optionnel », comparable à un loisir comme le sport ou les jeux vidéo, rapporte Fortune. Cette prévision s’appuie sur l’essor de l’automatisation et l’arrivée de millions de robots dans la main-d’œuvre. Tesla, qu’il dirige, vise à tirer environ 80 % de sa valeur de la vente de robots humanoïdes appelés Optimus. La production de ces robots a toutefois pris du retard.

Le PDG, dont la fortune est estimée à 627,72 milliards d’euros, évoque aussi une ère de « post-rareté ». Il a suggéré un « revenu universel élevé » pour soutenir une société libérée des obligations de travail.

Les freins technologiques et économiques

Malgré ce tableau optimiste, de nombreux spécialistes pointent des obstacles persistants. Le coût et le déploiement de la robotique restent problématiques, les machines spécialisées entraînant des dépenses importantes. Si le prix des tokens d’IA est passé de 9,20 € à 2,30 € par million de tokens entre l’année précédente et 2025, la robotique n’a pas connu la même baisse.

Une étude du Yale Budget Lab, publiée en octobre 2025, montre qu’il n’y a pas encore eu de bouleversement notable du marché du travail depuis la sortie publique de ChatGPT en novembre 2022. Cela pose la question de la vitesse à laquelle ces changements technologiques affecteront réellement la main-d’œuvre mondiale et l’impact de l’IA.

Ce que ça pose comme questions sociales

Les répercussions sociales possibles de cette transition suscitent de vifs débats, notamment en raison de la croissance économique inattendue. Sam Altman, PDG d’OpenAI, défend un revenu de base universel, tandis que des économistes comme Ioana Marinescu et Konrad Kording, dans des travaux publiés par la Brookings Institution, étudient les conséquences économiques d’un tel basculement. Anton Korinek insiste sur la nécessité de repenser la structure sociale, surtout si la valeur économique du travail diminue.

Les inquiétudes sur les inégalités se renforcent avec des écarts de richesse grandissants, illustrés par le package de rémunération attribué à Musk, évalué à 920 milliards d’euros. Le bien-être social et économique pourrait dépendre de nouvelles politiques pour garantir une répartition équitable des gains liés aux progrès en IA.