Enlevée ou mise en scène ? Le mystère Nancy Guthrie affole le pays

À Tucson, en Arizona, la disparition de Nancy Guthrie a secoué les habitants d’un quartier tranquille et aisé. Nancy Guthrie, âgée de 84 ans, a été remarquée absente le dimanche matin lorsqu’elle n’est pas venue au service religieux qu’elle fréquentait régulièrement.

La soirée familiale : le déroulé des faits

Le fait remonte à un samedi soir, lors d’une soirée familiale organisée par sa fille, Annie. Nancy Guthrie, communément appelée « la vieille dame », a participé au dîner puis aux jeux de société chez Annie. Son gendre l’a reconduite en voiture jusqu’à son domicile. Elle est arrivée chez elle à 21h50. La maison, en briques, se trouve dans une banlieue paisible, non loin des monts désertiques de Santa Catalina.

Le quartier sous le choc et la maison qualifiée de scène de crime

D’après le magazine Le Temps, c’est le lendemain matin que l’inquiétude a commencé à monter : Nancy était absente à l’église, ce qui était inhabituel pour elle. Les membres de la paroisse, n’ayant pas de nouvelles, ont alerté les autorités. Le shérif du comté a depuis qualifié la maison de « scène de crime », signalant la gravité de la situation.

Le quartier, décrit comme « tranquille et aisé », vit une agitation inhabituelle, accentuée par la proximité des montagnes arides des monts Santa Catalina qui ne rassurent pas les riverains.

Ce que pensent les enquêteurs et la réaction des autorités

Les autorités, par la voix du shérif du comté, envisagent la piste de l’enlèvement. Le shérif a indiqué que les éléments recueillis orientent vers un départ non consenti de Nancy et a déclaré : « elle n’est pas partie de son plein gré, nous le savons ». Cette hypothèse est désormais la piste privilégiée de l’enquête en cours.

Les recherches sont intensives, mais, pour l’instant, aucune preuve matérielle directe d’un enlèvement n’a été mise au jour. Peu de détails ont été fournis sur l’état de la maison après la disparition, et les enquêteurs continuent de rassembler des indices pour faire avancer l’affaire.