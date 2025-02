Enseignes préférées des Français : Decathlon toujours en tête

Le cabinet de conseil O&C Strategy Consultants a publié son classement annuel des enseignes préférées des Français. Pour la troisième année consécutive, Decathlon conserve sa première place. Spécialiste de l’équipement sportif, l’enseigne lilloise a su s’imposer grâce à ses magasins relookés, un positionnement tarifaire adapté aux attentes des consommateurs et une offre diversifiée.

Nouveautés dans le podium des enseignes préférées des Français

Si cette première place ne surprend pas, la véritable sensation vient d’Aroma-Zone, qui grimpe de onze places pour se hisser à la deuxième position. L’entreprise provençale, spécialisée dans la fabrication de cosmétiques maison à base de produits naturels, répond à une demande croissante de transparence et de personnalisation. Son ascension traduit un intérêt grandissant pour les soins à base d’ingrédients naturels et la cosmétique DIY.

Amazon, seule enseigne internationale du classement, complète le podium. Absent du top 10 depuis 2019, le géant du e-commerce retrouve les faveurs des Français en raison de la rapidité de livraison, de son offre pléthorique et d’une expérience d’achat optimisée.

Au-delà du trio de tête, d’autres enseignes tirent leur épingle du jeu. Picard se maintient en quatrième position et confirme son statut d’acteur incontournable de l’alimentation surgelée. La Fnac et Cultura, cinquième et sixième, illustrent la bonne santé du secteur culturel. Leroy Merlin, seul représentant du bricolage, occupe la septième place. Enfin, Sephora, Grand Frais et E.Leclerc ferment la marche.

Les tendances de consommation en mutation

Si certaines marques gagnent du terrain, d’autres disparaissent du classement. Yves Rocher, précédemment huitième, ne figure plus dans le top 10. Même constat pour Ikea et les Galeries Lafayette, dont l’attractivité semble en recul.

Selon O&C Strategy Consultants, l’attachement des consommateurs à une enseigne repose sur plusieurs critères : rapport qualité/prix, diversité de l’offre, service client et expérience utilisateur. Mais ces critères évoluent. « Nous sommes à une intersection, où les consommateurs ont besoin de retrouver un peu de ‘fun’ dans leurs achats », explique David De Matteis, associé chez O&C. Dans cette dynamique, des plateformes comme Booking.com et Temu se distinguent par une approche plus ludique et immersive du shopping en ligne.

Cette édition 2024 met ainsi en lumière une tendance forte : les enseignes qui savent conjuguer prix attractifs, qualité et expérience d’achat engageante ont les meilleures chances de capter l’intérêt des consommateurs français.