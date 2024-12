Entente illégale : sanction record pour Air Caraïbes et Air Antilles

L’Autorité de la concurrence a infligé une amende de près de 15 millions d’euros à Air Caraïbes, Air Antilles et Aérogestion pour des pratiques anticoncurrentielles graves dans les Antilles. Ces manœuvres, qualifiées de « sophistiquées », ont fortement impacté les usagers locaux.

Une entente tarifaire aux conséquences lourdes

Entre 2015 et 2019, les compagnies Air Caraïbes et Air Antilles, avec la complicité d’Aérogestion, ont orchestré une série d’ententes sur les prix des billets d’avion et sur la capacité des vols dans les Caraïbes. L’Autorité de la concurrence, qui a rendu son verdict cette semaine, a décrit ces pratiques comme « particulièrement graves ». L’amende, totalisant 14,57 millions d’euros, reflète la gravité des faits.

Air Caraïbes et Air Antilles, en situation de duopole sur un territoire insulaire, ont conclu un « accord de non-agression » pour fixer des grilles tarifaires communes et réduire l’offre de sièges. Ces pratiques concernaient des lignes stratégiques entre Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Martin, Sainte-Lucie et Saint-Domingue. L’objectif ? Maximiser les bénéfices en augmentant les prix et en limitant les créneaux horaires disponibles.

L’Autorité de la concurrence a également relevé des méthodes de dissimulation sophistiquées, incluant l’utilisation de pseudonymes et de noms de code. La société de conseil Aérogestion aurait joué un rôle central dans cette coordination. Ces pratiques ont provoqué une hausse importante des prix et une réduction de plus de 10 % du nombre de sièges proposés sur certaines lignes.

Les répercussions pour les habitants des Antilles ont été significatives. La clientèle, qualifiée de « captive », dépend majoritairement du transport aérien pour ses déplacements, faute d’alternatives viables. L’augmentation des tarifs a aggravé le fardeau financier pour des populations déjà confrontées à un coût de la vie supérieur à celui de la métropole.

La clientèle d’Air Caraïbes et d’Air Antilles lourdement pénalisée

L’Autorité de la concurrence a souligné que les compagnies impliquées avaient pleine conscience de l’illégalité de leurs actions. Malgré cela, Air Caraïbes et Aérogestion ont opté pour une procédure de transaction, acceptant ainsi les faits. Air Caraïbes, solidairement avec ses sociétés mères, devra verser 13 millions d’euros, tandis qu’Aérogestion s’acquittera d’une amende de 70.000 euros.

La situation de la Caire, société exploitant Air Antilles, a été plus complexe. En liquidation judiciaire, sa sanction de 1,5 million d’euros a été reportée sur sa maison-mère, K Finance.

Dans une déclaration à La Tribune, Air Caraïbes a reconnu les faits tout en soulignant leur ancienneté et en laissant la porte ouverte à un recours. Contacté, Marc Rochet, dirigeant d’Aérogestion, n’a pas souhaité commenter.

Cette décision illustre la vigilance accrue des autorités envers les pratiques anticoncurrentielles, particulièrement dans des secteurs où les consommateurs disposent de peu d’alternatives. Elle met également en lumière les défis économiques et sociaux des territoires insulaires face à la concentration des acteurs économiques.