Eramet limoge son PDG : tensions internes et enjeux industriels

Le Conseil d’administration d’Eramet a mis fin le 1er février au mandat de son directeur général, Paulo Castellari, nommé en mai 2025. Cette annonce fracassante intervient dans un contexte industriel complexe, alors que le groupe minier restructure ses priorités économiques et tente de stabiliser ses opérations internationales. Eramet, acteur central du secteur des matières premières, traverse une phase de transition majeure, accentuée par cette rupture surprise.

Divergences internes au sommet du groupe minier Eramet

Le Conseil d’administration d’Eramet a tranché : Paulo Castellari quitte ses fonctions avec effet immédiat. Une décision prise lors d’une réunion convoquée le 1ᵉʳ février, justifiée par des « divergences sur les modes de fonctionnement » entre le dirigeant et les instances de gouvernance. « Le Conseil d’administration […] a décidé de mettre un terme au mandat de son Directeur général, Monsieur Paulo Castellari, en raison de divergences […] sur les modes de fonctionnement », a précisé le communiqué officiel diffusé le jour même.

Nommé à ce poste stratégique le 26 mai 2025, l’ancien cadre du secteur extractif avait pour mission de piloter une nouvelle phase industrielle pour le groupe. Cette séparation anticipée révèle toutefois une difficulté persistante à faire coexister vision managériale et attentes du conseil, dans un contexte où Eramet doit affronter des défis multiples, de la stabilisation de ses sites à la compétitivité globale de ses productions. L’entreprise a souligné son intention de « soutenir les équipes engagées pour améliorer la sécurité, la performance opérationnelle et réduire les coûts ».

Une gouvernance sous tension et une transition express à la direction

Cette éviction remet également en lumière les fragilités structurelles de la gouvernance d’Eramet. Jusqu’en 2025, la présidence et la direction générale étaient concentrées entre les mains de Christel Bories, qui avait dirigé le groupe d’une main ferme depuis 2017. En janvier 2025, elle annonçait sa volonté de se retirer des fonctions exécutives tout en restant présidente, lançant ainsi un processus de succession marqué par la nomination de Paulo Castellari lors de l’assemblée générale du 26 mai 2025.

Or, moins d’un an plus tard, le groupe doit revoir ses plans. La présidente revient donc aux commandes de l’exécutif à titre provisoire. « Christel Bories a été nommée Directrice générale intérimaire, dans l’attente de la désignation d’un successeur », a indiqué le groupe dans son communiqué. Ce retour illustre les incertitudes stratégiques du groupe, confronté à un vide managérial et à la nécessité de préserver la continuité opérationnelle.

Le prochain conseil pourrait intervenir rapidement : la publication des résultats annuels est programmée pour le 18 février 2026, une échéance clé pour rassurer les investisseurs et clarifier la trajectoire du groupe minier.

Des enjeux économiques croissants autour du lithium et de la rentabilité

Derrière cette crise de gouvernance se dessinent des enjeux industriels majeurs pour Eramet, notamment sur son développement dans les métaux stratégiques. Le groupe a fortement misé sur l’expansion de ses activités dans le lithium, un minerai au cœur des transitions énergétiques. « Le succès de la montée en charge du site de lithium en Argentine donne au Groupe un nouveau pilier de croissance et de performance », déclarait le Conseil d’administration dans le même communiqué.

Cette montée en puissance du pôle argentin représente un levier stratégique dans un marché tendu, mais elle suppose des arbitrages rapides en matière d’investissements, d’extraction et de transport. Or, ces choix ne semblent pas avoir fait consensus entre le directeur général débarqué et les autres instances. L’orientation industrielle du groupe reste donc en suspens, à l’heure où les cours des métaux sont particulièrement volatils et où la maîtrise des coûts devient cruciale pour garantir la compétitivité.

En parallèle, Eramet poursuit une politique d’optimisation de ses outils de production, avec un accent mis sur la sécurité des salariés, la performance des sites et la discipline budgétaire. Ces priorités, rappelées à plusieurs reprises dans les communications officielles, traduisent une volonté de rassurer les marchés malgré l’instabilité au sommet.