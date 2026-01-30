Eutelsat face au risque souverain : quand l’État rebat les cartes de la valeur boursière

Depuis plusieurs mois, Eutelsat naviguait dans un environnement boursier tendu, entre concurrence accrue et restructurations stratégiques. Mais la décision du gouvernement français de bloquer la cession d’actifs clés a fait basculer le dossier. Ce veto, en mettant la souveraineté au premier plan, reconfigure les perspectives économiques du groupe et rappelle aux investisseurs que certaines valeurs cotées restent sous le contrôle direct de l’État.

Un veto politique qui s’impose au marché

Le 30 janvier 2026, le ministre de l’Économie Roland Lescure a confirmé avoir opposé un refus à la vente des infrastructures passives du segment sol d’Eutelsat. Le motif est explicite : ces actifs sont considérés comme stratégiques en raison de leur usage dual, civil et militaire. Le ministre a assumé un « non » clair, indépendamment de la qualité de l’investisseur, invoquant un enjeu de souveraineté.

Cette décision intervient alors que l’État est devenu le premier actionnaire d’Eutelsat, avec près de 30 % du capital via l’Agence des participations de l’État. Ce double rôle, à la fois régulateur et actionnaire de référence, place l’entreprise dans une configuration particulière, où les logiques de marché cohabitent avec des arbitrages politiques assumés.

Pour les investisseurs, le message est sans ambiguïté. Certaines opérations, même financièrement cohérentes, peuvent être stoppées net dès lors qu’elles touchent à des infrastructures critiques.

Une opération structurante brutalement neutralisée

La cession avortée n’était pas marginale. Annoncée en 2024, elle devait rapporter environ 550 millions d’euros à Eutelsat. Cette somme devait contribuer à alléger l’endettement du groupe et à sécuriser sa trajectoire financière dans un contexte de concurrence accrue sur le marché des télécommunications satellitaires.

L’abandon de l’opération a eu un effet immédiat sur le titre, qui a perdu environ 5 % en séance à la Bourse de Paris. Au-delà de la réaction à chaud, les analystes ont surtout réévalué les paramètres financiers de moyen terme. Le ratio dette nette sur EBITDA est désormais attendu autour de 2,7 fois, contre une cible proche de 2,5 fois avant l’échec de la cession, selon AOF.

Eutelsat tente néanmoins de contenir l’impact. Le groupe souligne que le maintien de ces actifs pourrait générer une amélioration de marge d’environ 5 % sur trois ans, notamment via la fin de certains coûts de location, selon Reuters. Un argument défensif, qui ne compense toutefois pas totalement la perte de flexibilité financière initialement attendue.

Une valeur de télécommunications sous contrainte stratégique durable

Au-delà de l’épisode boursier, l’affaire révèle une évolution plus profonde du statut d’Eutelsat. L’opérateur est désormais un maillon central de l’architecture de communications souveraines françaises. Il bénéficie notamment d’un contrat de services satellitaires avec l’armée française, estimé à environ 1 milliard d’euros sur dix ans. Ce positionnement renforce sa visibilité industrielle, mais accroît aussi l’interventionnisme potentiel de l’État.

Dans ce contexte, la comparaison avec des acteurs comme Starlink est éclairante. Là où les États-Unis s’appuient sur des opérateurs privés intégrés à leur stratégie de défense, la France choisit de verrouiller plus directement ses actifs critiques, y compris au prix de contraintes supplémentaires pour les marchés financiers.

Pour les investisseurs, Eutelsat apparaît ainsi comme une valeur hybride. À la fois entreprise cotée exposée aux exigences de rentabilité, et actif stratégique soumis à une gouvernance politique renforcée. La décision de janvier 2026 agit dès lors comme un rappel : dans les télécommunications sensibles, le risque souverain ne se limite plus aux pays émergents. Il s’invite désormais au cœur même des marchés européens.

Au-delà de l’épisode actuel, la trajectoire d’Eutelsat illustre un phénomène plus large. Les entreprises opérant sur des infrastructures duales – civiles et militaires – sont de plus en plus soumises à des logiques de contrôle étatique, réduisant leurs marges de manœuvre. Ce nouvel équilibre impacte la valorisation à long terme, les investisseurs intégrant désormais des scénarios où la souveraineté prime sur les logiques de rendement.