Une feuille de papier placée dans la valise : découvrez pourquoi tant de voyageurs utilisent cette technique pour protéger leurs affaires

En plus de l’étiquette habituelle accrochée à la poignée, de plus en plus de voyageurs glissent une feuille de papier au format A4 ou A5 à l’intérieur de leur valise, posée bien en évidence au-dessus de la pile de vêtements. Le principe, relayé par le site L’Internaute, est simple : y inscrire son nom, ses prénoms, son numéro de téléphone (avec l’indicatif +33 pour une résidence en France) et sa ville de résidence.

L’idée répond à un problème précis. Quand l’étiquette extérieure se décroche ou se perd pendant le trajet, le bagage ne peut plus être relié à son propriétaire et bascule en recherche secondaire. Les équipes aéroportuaires ouvrent alors la valise pour tenter d’y trouver un indice d’identification. Une fiche posée en évidence, lisible en gros caractères, permet aux agents de retrouver le voyageur en quelques secondes au lieu de laisser le bagage errer plusieurs jours.

Le site spécialisé Planeclaim détaille cette procédure comme une ouverture systématique du bagage en soute, à la recherche de tout document permettant l’identification. Au-delà du nom et du téléphone, certains voyageurs y ajoutent une adresse mail consultée pendant le séjour, voire l’adresse de l’hébergement ou un numéro de réservation avec les dates du séjour. Quelques-uns glissent même une version anglaise de la fiche pour les aéroports étrangers.

Une précaution s’impose cependant : ne jamais noter l’adresse exacte du domicile sur ce papier, car l’information pourrait signaler à d’éventuels cambrioleurs que le logement est vide. Il est aussi conseillé de retirer les anciens codes-barres de précédents vols, susceptibles de perturber les scanners automatiques, et de photographier la valise sous plusieurs angles avant l’embarquement, utile pour remplir le formulaire de perte au guichet.

33,4 millions de bagages mal acheminés en 2024

Le problème n’a rien d’anecdotique. Chaque année, des millions de bagages s’égarent entre le comptoir d’enregistrement et le tapis roulant : 33,4 millions ont été mal acheminés dans le monde en 2024, soit environ un bagage sur 80 en Europe la même année, selon les données compilées par SITA, fournisseur de technologies aériennes et éditeur du système de traçage WorldTracer.

La prise en charge en cas de perte, retard ou dommage est encadrée par la Convention de Montréal. Depuis le 28 décembre 2024, le plafond d’indemnisation s’élève à 1 519 droits de tirage spéciaux, soit environ 1 880 euros par passager, un montant soumis à une décote liée à l’usure des objets.

Les délais de réclamation restent courts : sept jours pour un bagage abîmé, 21 jours pour un bagage retardé ou considéré comme perdu. Toute démarche commence par un constat d’irrégularité bagages, à remplir dès l’aéroport.

Les contrats d’assurance bagages viennent souvent compléter ce plafond légal : ils remboursent généralement la perte, le vol ou la casse entre 1 000 et 3 000 euros par personne, jusqu’à 5 000 euros pour les options haut de gamme. En cas de retard supérieur à 12 ou 24 heures, certaines prennent aussi en charge entre 150 et 500 euros d’achats de première nécessité.