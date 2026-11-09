Deliveroo : les glaçons deviennent l’article le plus livré en 2026

Oubliez les sondages sur la confiance des consommateurs. En 2026, Deliveroo livre une leçon d’économie réelle : un sac de glaçons Iceland Premium, article le plus commandé au Royaume-Uni, en dit plus sur les ménages britanniques que n’importe quel indice officiel. Première fois qu’un produit d’épicerie atteint le sommet, ce phénomène révèle les comportements d’achat face à la crise climatique et l’inflation.

Un été chaud, des glaçons en première place

Jeff Wemyss, vice-président de Deliveroo pour le Royaume-Uni, attribue cette place à la chaleur : « l’été le plus chaud jamais enregistré au Royaume-Uni nous a fait craquer pour la glace, et les Britanniques n’ont pas plaisanté ». Selon lui, ils deviennent une nécessité face aux températures extrêmes.

Le sac Iceland Premium devance la Diavola pizza de Monte Forte, deuxième, et la Chilli Broccoli Salad de Dishoom, troisième. Sorbets, tranches de mangue et milkshakes figurent aussi dans le classement. Au total, les produits d’épicerie représentent 10 % du top 100, une proportion record.

Pharmacie, accessoires et plats dans le classement

Publié le 9 novembre 2026, le classement annuel Deliveroo 100 place les comprimés antiallergiques Clarityn au sixième rang. Des articles non alimentaires, dont des collants Accessorize et un recourbe-cils Boots, entrent pour la première fois dans le top 30. Les livreurs, déjà sous pression, transportent ainsi d’autres produits que des repas. Le classement ne permet toutefois pas de déterminer si ces commandes répondent à des arbitrages de budget, de temps ou de déplacement.

À l’échelle mondiale, plus de 20 plats contenant du poulet figurent dans le top 100. Les analystes d’Innova désignent « powerhouse protein » comme la première tendance alimentaire de 2026. La France retrouve, pour la première fois depuis 2019, la première place du classement mondial avec le Build Your Own Signature Plate de Dayz, à Paris.

Au Royaume-Uni, Monte Forte, restaurant napolitain de Horsham, accueille sa deuxième place en ces termes : « Notre équipe met tant de soin dans chaque pizza, et savoir que nos clients reviennent rend cette reconnaissance encore plus douce. » Le classement renseigne sur les articles commandés, mais pas sur le coût ni les questions écologiques et sociales liés à la multiplication des micro-livraisons.