Le prix de l’huile d’olive va-t-il flamber malgré une récolte record ?

L’Espagne produit près de la moitié de l’huile d’olive mondiale. Quand une récolte exceptionnelle de 1,6 million de tonnes menace d’effondrer les prix, c’est tout l’équilibre du marché agricole qui vacille. Le 6 novembre 2026, Madrid a ordonné aux producteurs de retirer 188 000 tonnes du marché, soit 12% de la production annuelle. Une première dans l’histoire oléicole espagnole.

Quand trop de production tue les producteurs

La logique paraît implacable : plus on produit, plus on gagne. Sauf que dans l’agriculture, l’équation s’inverse rapidement. Une offre excessive fait chuter les cours, rendant les exploitations non rentables. Face à une récolte record, l’Espagne bloque la commercialisation pour éviter ce scénario. Début novembre 2026, les prix espagnols s’établissaient à 3 euros le kilo, contre 4 euros un an auparavant. Une baisse de 25% qui affole les producteurs andalous. « Nous sommes au bord du gouffre, de nombreuses exploitations sont au bord de la faillite », alerte Jesús Cózar, secrétaire général de l’UPA Andalousie, dans El Mundo.

L’Espagne face à ses 1,6 million de tonnes d’olives

Le printemps 2026 a apporté des conditions climatiques idéales : températures clémentes, pluies abondantes. Les oliviers ont répondu par une production massive, estimée à 1,6 million de tonnes pour la campagne 2026-2027. Soit une hausse de 23% par rapport à l’année précédente. Ajoutez les stocks initiaux de 357 040 tonnes au 1er octobre, et le marché se retrouve saturé. La résolution du 4 novembre, publiée deux jours plus tard au journal officiel, impose donc un stockage obligatoire jusqu’au 30 septembre 2027.

Les régulations de marché agricole : une histoire ancienne

L’agriculture obéit à des cycles naturels qui échappent aux producteurs. Une météo favorable génère des surplus, une sécheresse provoque des pénuries. Les prix fluctuent violemment, menaçant la survie des exploitations. D’où l’intervention publique. L’Union européenne a longtemps pratiqué les quotas laitiers, les États-Unis subventionnent massivement leurs céréaliers. Dans le secteur viticole également, les mécanismes de régulation visent à stabiliser les marchés. L’objectif affiché par Madrid : « Garantir la rentabilité des agriculteurs et protéger les intérêts des acheteurs d’huile d’olive », selon le ministère de l’Agriculture cité par le Financial Times.

Le stockage obligatoire : une première en Espagne

C’est la première fois qu’une telle décision est prise dans le secteur oléicole espagnol. Le mécanisme existe dans les textes, mais n’avait jamais été activé. Les 188 000 tonnes retirées représentent l’équivalent de plusieurs mois de consommation européenne. La mesure divise la filière. Les producteurs saluent une décision « historique » qui préserve leur survie. À l’opposé, les industriels de l’embouteillage contestent en justice. Primitivo Fernández, directeur de l’Anierac (Association nationale des conditionneurs industriels), dénonce une intervention qui « perturbe la loi de l’offre et de la demande », rapporte El Mundo. L’Autorité espagnole de la concurrence juge également la mesure risquée.

L’Espagne, producteur dominant : 45% de la production mondiale

L’Espagne pèse 45% de la production mondiale d’huile d’olive et 70% de celle de l’Union européenne. Cette position dominante transforme chaque décision madrilène en choc systémique. Retirer 188 000 tonnes du marché mondial réduit mécaniquement l’offre disponible. Les cours à l’exportation pourraient grimper, ouvrant des opportunités aux concurrents italiens, tunisiens ou marocains. Le gouvernement espagnol retire ces volumes pour éviter l’effondrement des prix intérieurs, mais au risque de perdre des parts de marché à l’international.

Les consommateurs européens pourraient subir une hausse des prix en rayon. Si les cours producteurs remontent, les embouteilleurs répercuteront l’augmentation. Comme dans d’autres secteurs alimentaires, les tensions sur les matières premières se traduisent rapidement par des ajustements tarifaires. La mesure interroge aussi la capacité de l’Europe à gérer les crises agricoles dans un cadre qui interdit l’imposition de prix. Madrid marche sur une ligne étroite : soutenir ses producteurs sans violer les règles communautaires.