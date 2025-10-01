Faire la guerre pour mieux l’écrire

Il y a un an sortait le livre « Vétérans de France » de Guillaume Malkani et Louis Saillans.

Vétérans de France, c’est avant tout un passif opérationnel et une rencontre. Guillaume Malkani était encore officier de l’armée de Terre il y a peu. Il a été formé à l’Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan après ses études universitaires, avant d’être déployé au Proche Orient comme casque bleu lorsqu’il était lieutenant ou bien au Sahel lorsqu’il était capitaine. Il a notamment commandé une compagnie – près de 150 militaires – d’hommes et de femmes aux passifs opérationnels particulièrement avérés. Des récits, sur le terrain comme à la popote, il en a entendu. Diplômé en Sciences Humaines, passionné d’histoire et stimulé par l’œuvre de Jean Lartéguy, il a eu l’occasion de publier plusieurs ouvrages en lien avec l’institution militaire. « L’Audace de servir » qui traite de l’engagement des officiers français. Ce qui pousse à tout quitter pour le chant de la mitraille durant la Grande Guerre, comme pour lutter contre le terrorisme au XXIe siècle. Il a aussi écrit sur les « chirurgiens de l’acier », ces combattants-mécaniciens qui furent de toutes les batailles, parfois au cœur de l’action mais toujours dans l’ombre, pour permettre la réussite des missions sous le prisme de la logistique et de la maintenance opérationnelles.



Lorsqu’il rencontre Louis Saillans, lui-même ancien officier – il fut membre des Forces Spéciales dans les Commandos Marine – et auteur (« Chef de Guerre »), l’association « Vétérans de France » débute depuis peu. Celle-ci propose – via le numérique – de réunir des témoignages de vétérans, de l’Indochine au Sahel, afin de participer à la sauvegarde et la diffusion du patrimoine mémoriel du soldat français (sans oublier leurs camarades gendarmes ou bien pompiers).



C’est ensuite l’histoire d’une autre rencontre, avec l’équipe éditoriale de « Valeur Ajoutée éditions », et un travail d’écriture collaborative en échangeant avec plusieurs témoins d’engagements passés, issus des différentes Armées. Il y a un an sort ainsi l’ouvrage « Vétérans de France : ceux qui ont servi », préfacé par « la » ministre des vétérans : Madame Patricia Miralles.

Guillaume Malkani et sa compagnie au Sahel



Ils sont dix témoins, issus des forces conventionnelles et spéciales, ayant arpenté le globe, de l’Indochine au Sahel en passant par l’Irak et l’Afghanistan sans oublier la Centrafrique ou bien le territoire national. C’est un ouvrage à hauteur d’hommes qui décrit sans fioriture la réalité des engagements opérationnels. De Marignane à Uzbin, on tremble, on pleure et – parfois – on sourit aux côtés de ces dix vétérans, – Mayeul, Thomas, Thierry et les autres – qui ont confié leur histoire à Louis et Guillaume.



Aujourd’hui, « Vétérans de France » est une association reconnue, une chaîne vidéo YouTube à plus de 100 000 abonnés et dix millions de vues, une présence active sur les réseaux sociaux, plusieurs événements – numériques comme physiques au profit de nos vétérans et blessés –, une chaine de podcast, et un ouvrage.



Un livre original et percutant qui fête cet automne un an d’existence. N’hésitez pas à vous le procurer, vous n’en sortirez pas indemnes, mais grandis. Assurément. D’ailleurs, une partie des bénéfices est reversée à l’association.

Pour ceux qui ont servi, ceux qui servent encore, et ceux qui les soutiennent.