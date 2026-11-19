Un convoi de 7,6 kilomètres de long, 696 wagons attelés les uns aux autres : l’Afrique du Sud a fait circuler le 18 octobre 2026 un train de marchandises de dimensions inédites, et détient désormais le nouveau record du monde du genre selon l’entreprise publique Transnet.

Le trajet reliait Saldanha Bay, sur la côte occidentale du pays, à la région minière du Northern Cape. Environ 860 kilomètres parcourus en deux jours, sans incident, pour achever le parcours prévu raconte Diario Uno.

Les 696 wagons voyageaient à vide. Il ne s’agissait donc pas d’une livraison de marchandises classique, mais d’un test destiné à observer comment une formation de cette longueur se comporte sur la voie, dans les courbes, au freinage, à l’accélération.

Pour faire avancer un tel attelage, Transnet a réparti des locomotives électriques et diesel-électriques tout au long du convoi plutôt que de les concentrer en tête. Elles fonctionnaient de façon synchronisée grâce à un système de contrôle radio baptisé Radio Distributed Power, qui permet de répartir la traction et le freinage en plusieurs points du train.

L’entreprise va désormais comparer les données recueillies pendant le trajet aux simulations réalisées en amont. L’objectif affiché : affiner la répartition des locomotives, les systèmes de freinage et les stratégies de circulation pour les futurs trains de grande longueur.

Le précédent record datait de 2001. La compagnie minière australienne BHP avait alors fait circuler, dans l’ouest du pays, un convoi comportant 682 wagons. Le train sud-africain le dépasse d’environ 250 mètres et de 14 wagons.

L’homologation indépendante de cette nouvelle marque n’est cependant pas encore confirmée.

Au-delà du record, l’opération répond à une logique bien concrète pour l’économie du pays. La ligne reliant l’intérieur des terres à Saldanha Bay sert à acheminer le minerai de fer extrait dans les mines du Northern Cape jusqu’au port, d’où il part ensuite vers les marchés internationaux. Renforcer la capacité de cette infrastructure est considéré comme une manière de réduire les engorgements et de rendre les exportations plus efficaces.