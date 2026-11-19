Bâle, en Suisse, Baia Mare, en Roumanie, et Omiš, en Croatie, sont les lauréates 2026 du concours European Capital of Christmas. Le Christmas Cities Network les a retenues dans trois catégories distinctes, sur décision d’un jury international présidé par Danuta Hübner, ancienne commissaire européenne à la politique régionale.

Un concours annuel jugé sur les fêtes et leurs retombées locales

Lancé en 2017, le concours distingue chaque année une capitale, réservée aux villes de plus de 150 000 habitants, une ville de taille intermédiaire et un village. Pour cette 10e édition, des candidatures sont venues de plusieurs pays européens, du Portugal à la Croatie. Barcelone détenait le titre de capitale pour 2026 ; Bâle lui succède en 2027. Le Christmas Cities Network réunit des villes engagées dans la promotion d’un tourisme festif durable.

Selon Euronews, le jury examine les traditions festives, les engagements écologiques, les animations immersives et l’impact social des candidatures. Les dossiers détaillent aussi la place du patrimoine culturel et de l’innovation responsable. Présidé en 2026 par l’économiste polonaise Danuta Hübner, commissaire européenne à la politique régionale de 2004 à 2010, le jury tient également compte de la durabilité et de l’impact économique local.

Bâle, Baia Mare et Omiš : trois formats de fêtes

Avec environ 175 000 habitants, Bâle remporte la catégorie Capitale. Comme le rapporte 20 Minutes, son marché de Noël accueille plus d’un million de visiteurs par an. Inauguré en 1978 sur la Claraplatz, il s’est étendu à la Barfüsserplatz en 1979, puis à la Münsterplatz en 2011 ; ses 150 chalets occupent aujourd’hui ces trois places. Bâle Tourisme décrit une expérience « différente, chaleureuse et conviviale » et met en avant les gobelets réutilisables ainsi que l’éclairage LED à basse consommation.

Le jury a aussi apprécié le Harley Niggi-Näggi : depuis 1999, des motards déguisés en père Noël défilent pour collecter des fonds destinés à des œuvres caritatives. Strasbourg, qui attire près de trois millions de visiteurs, n’a pas présenté de candidature cette année.

Dans la catégorie Ville, Baia Mare a été retenue avec un programme prévu du 26 novembre 2026 au 10 janvier 2027. Cette cité de Transylvanie annonce deux patinoires, un parcours lumineux et un train touristique décoré. Elle met également en avant des fêtes partagées par ses communautés roumaine, hongroise, allemande, juive, rom et ukrainienne, ainsi qu’un marché caritatif.

La candidature d’Omiš, lauréate de la catégorie Village, s’articule autour de Nart. Ce village de la commune croate de Dalmatie compte 11 habitants permanents, tous membres de la famille Lučić. Pendant l’Avent, 70 000 visiteurs parcourent un sentier lumineux de deux kilomètres éclairé par cinq millions de LED. Selon 24 Heures, ses décorations, faites de matériaux naturels ou recyclés, sont réutilisées chaque année. La musique klapa, chant traditionnel dalmate inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, et les traditions folkloriques figurent aussi au programme.

Une mention spéciale pour un Noël à la frontière

Le jury a décerné une mention spéciale au projet de Fuentes de Oñoro, en Espagne, et de Vilar Formoso, au Portugal, auquel participe Almeida. Un pin de 15 mètres a été planté sur la ligne séparant les deux pays. Le programme comprend une collecte de jouets, une marche solidaire et un défilé des Rois mages. Selon les organisateurs, la candidature voit dans la coexistence transfrontalière « le sens de son Noël, qui entend être une œuvre du cœur ».