Un marin de 86 ans et son chien ont passé deux mois portés disparus en pleine mer, lors d’une traversée en solitaire entre l’Oregon et les Samoa américaines, avant d’être localisés puis secourus, raconte Futura Sciences. C’est l’alerte d’une balise de détresse qui a permis à un avion de recherche des garde-côtes américains de repérer leur voilier endommagé, dérivant à environ 740 km au large de San Diego.

L’homme avait quitté Astoria, dans l’Oregon, à bord de son voilier, le Willow Wind, direction Pago Pago, aux Samoa américaines. Le contact avec lui a cessé le 20 août. Mais les autorités n’ont découvert son retard que le 24 octobre, date à laquelle les garde-côtes ont lancé une recherche sur l’ensemble de la route du Pacifique. Trois jours plus tard, le 27 octobre, des guetteurs ont capté l’alerte émise par sa balise de détresse.

Un sauvetage retardé par la houle

Pour localiser le voilier, les garde-côtes ont envoyé un avion C-27 Spartan depuis la station aérienne de Sacramento. Ce même soir, un équipage aérien a repéré le Willow Wind à la dérive, à environ 460 miles au large de San Diego.

Le navire marchand Grand Orion, qui avait répondu à la demande d’assistance des garde-côtes, a atteint le voilier tôt le lendemain matin. Mais de fortes houles océaniques ont d’abord rendu trop dangereux le transfert de l’homme et de son chien vers le plus grand navire.

Il a fallu attendre que les conditions de mer s’améliorent, plus tard dans la journée, pour que l’équipage du Grand Orion puisse les hisser à bord en toute sécurité. Le Willow Wind, dont les voiles étaient endommagées, a été laissé à la dérive tandis que le navire marchand poursuivait sa route vers la Californie.

Le lendemain matin, un équipage d’hélicoptère des garde-côtes a rejoint le Grand Orion à environ 274 km à l’ouest de Ventura. Les sauveteurs ont hissé le marin et son chien depuis le pont du navire avant de les ramener par avion jusqu’à San Diego. Des ambulanciers ont ensuite transporté l’homme au Scripps Mercy Hospital pour une évaluation médicale. Les garde-côtes n’ont communiqué aucun détail supplémentaire sur son état de santé.

Après le sauvetage, le commandant des garde-côtes Jason Nguyen a remercié les marins marchands et les équipages militaires dont les efforts ont permis de conclure la recherche. Dans un communiqué, il a rappelé une règle de base de la navigation au large : « Ce cas souligne l’importance d’emporter du matériel de communication d’urgence et d’établir un plan de navigation, afin qu’une personne à terre soit informée de vos projets de voyage. », précisant que cette affaire soulignait l’importance de disposer d’un équipement de communication d’urgence et d’établir un plan de route, afin qu’une personne à terre connaisse les détails du voyage.

Les autorités maritimes recommandent en effet aux navigateurs de déposer un tel plan avant de quitter le port. Ce document transmet à une personne de confiance à terre l’itinéraire prévu, le calendrier de départ, l’heure d’arrivée estimée et des coordonnées de contact d’urgence. Associé à une balise de détresse transmettant un signal par satellite, il aide les équipes de recherche à délimiter une zone et à localiser des bateaux disparus loin des côtes.