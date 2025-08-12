Fermeture de la mine de lithium CATL en Chine : un choc sur les marchés mondiaux

Le 11 août 2025, CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited), géant chinois des batteries, a annoncé la fermeture pour trois mois de sa mine de lithium de Jianxiawo, dans la province du Jiangxi. Cette décision, motivée officiellement par l’expiration de la licence d’exploitation, intervient dans un contexte de régulation accrue du secteur par Pékin et déclenche une envolée spectaculaire des prix du lithium sur les marchés mondiaux.

Fermeture d’une mine de lithium stratégique en Chine

Située dans le Jiangxi, la mine de Jianxiawo représente 3 à 6 % de la production mondiale de lithium, un élément essentiel à la fabrication des batteries pour véhicules électriques. Selon La Tribune, la licence minière a expiré le 9 août et la demande de renouvellement déposée par CATL est toujours en attente. La direction a affirmé que « la production reprendra » dès l’obtention de la nouvelle autorisation.

Dans les heures qui ont suivi l’annonce, les contrats à terme sur le carbonate de lithium à la Bourse de Guangzhou ont bondi de 8 %, atteignant la limite haute autorisée. Les valeurs minières chinoises et australiennes ont flambé : Tianqi Lithium (+11 %), Ganfeng Lithium (+4 % à Shenzhen et +10 % à Hong Kong), Pilbara Minerals (+17,4 %), Liontown Resources (+25 %). Les producteurs internationaux, comme le chilien SQM (+6 %) et l’américain Albemarle (+8 %), ont également profité de cette poussée.

Un marché en surabondance qui se resserre

Après un sommet atteint en 2022, le marché du lithium a connu une baisse de 90 % des prix en deux ans, conséquence d’une production mondiale en forte hausse (+60 % sur la période) et d’une demande en véhicules électriques moins dynamique que prévu. Cette fermeture temporaire réduit légèrement l’offre, mais dans un contexte où de nombreux producteurs vendaient déjà à perte, elle agit comme un signal haussier.

En Chine, les prix du lithium ont retrouvé début août leur plus haut niveau depuis mars.

« La Chine a toujours besoin d’importations de lithium. Si elle raffine 70 à 80 % du lithium mondial, elle est dépendante de cette matière première. Par conséquent, en diminuant sa production domestique, elle va devoir importer encore plus », analyse un expert cité par La Tribune.

Pékin durcit sa régulation minière

Le non-renouvellement de la licence de Jianxiawo s’inscrit dans une série de mesures prises ces derniers mois par les autorités chinoises : inspections, audits, fermetures de sites jugés non conformes. Dans le Jiangxi, huit autres mines de lépidolite doivent remettre avant septembre 2025 des évaluations précises de leurs réserves. Dans le Qinghai, la société Zangge Mining a dû cesser ses activités pour raisons environnementales.

Eugene Hsiao, responsable de la stratégie actions Chine chez Macquarie Capital, déclare sur Bloomberg TV :

« L’inquiétude suscitée par la suspension de la mine concerne moins CATL que la possibilité d’un resserrement des capacités de la chaîne d’approvisionnement en lithium dans son ensemble, et si cela sera coordonné par les mesures du gouvernement chinois. »

Une fermeture qui annonce peut-être un virage stratégique

Cette fermeture de trois mois pourrait ne représenter qu’un prélude à une restructuration plus large de l’industrie du lithium en Chine. Si la mine de Jianxiawo rouvre après l’obtention de sa licence, le marché mondial aura déjà intégré le message : Pékin entend peser davantage sur l’« or blanc », non seulement par sa capacité de raffinage, mais aussi par un contrôle accru de ses sources d’extraction.