France paralysée en septembre ? Transports, écoles et hôpitaux menacés par deux journées noires

Les manifestations prévues pour ce mois de septembre réservent du grabuge contre le gouvernement de François Bayrou. Syndicats et professionnels de divers secteurs lancent l’appel à la grève et prévoient des blocages pour marquer leur désaccord face aux économies budgétaires envisagées pour 2026. Ces mouvements, organisés le 10 et le 18 septembre, pourraient chambouler le quotidien de nombreux Français.

Les syndicats se mobilisent

Le slogan « appel à un blocage le 10 septembre » a fait le tour des réseaux sociaux, invitant un grand nombre de personnes à se lever contre la politique gouvernementale. Plusieurs syndicats soutiennent cette initiative : la CGT se joint au mouvement du 10 septembre, tandis que FO et CFDT appellent à la mobilisation le 18 septembre. Marylise Léon, cheffe de file CFDT, insiste sur la nécessité de revoir un projet de budget jugé inacceptable par les syndicats.

La fonction publique n’est pas en reste, avec un appel diffusé par les fédérations représentant les secteurs de l’État, de l’hospitalier et du territorial. La CGT Fonction publique a ainsi déposé un préavis de grève dès le 10 septembre pour défendre nos services publics contre l’austérité.

Les transports en jeu : train et avion

Dans le secteur ferroviaire, la tension est palpable avec des perturbations ferroviaires prévues. La CGT-Cheminot lance un appel à la grève pour le 10 septembre. Le syndicat Sud-Rail réserve sa décision pour le 18 septembre, et la CFDT Cheminots se prévoit également sur cette date. Les voyageurs sont encouragés à consulter SNCF Connect pour vérifier l’état du trafic.

Les transports aériens n’échappent pas aux protestations : une grève est programmée par le SNCTA (pour les contrôleurs aériens) le 18 septembre, tandis que le syndicat Sud Aérien souhaite bloquer les aéroports dès le 10 septembre. Du côté d’Air France, la CGT prévoit des actions sur les deux dates, et la CFDT Air France envisagerait de déposer un appel à la grève le 18 septembre.

L’éducation et d’autres domaines en ébullition

L’éducation nationale va elle aussi être perturbée : Force ouvrière a étendu son préavis de grève du 18 août au 18 octobre 2025, alors que Sud Éducation maintient ses revendications jusqu’au 20 septembre. Dans le secteur commercial, la CGT invite ses adhérents à rejoindre les mouvements dès le 10 septembre, avec le soutien de l’Union Syndicale Lycéenne (USL) qui prône des blocages dans les établissements scolaires.

Du côté du secteur pharmaceutique, on annonce la fermeture généralisée des officines le 18 septembre, ainsi que tous les samedis à partir du 27 septembre. Cette mesure fait suite à une baisse des remises sur les médicaments génériques, pointée du doigt par plusieurs syndicats tels que Uspo, FSPF, UNPF, Federgy et UDGPO.

Les journées phares : « Bloquons tout » et une mobilisation générale

Le mercredi 10 septembre sera marqué par l’événement blocage général. L’idée, c’est de créer la surprise avec des rassemblements devant les mairies et d’espérer une grève générale dès le lendemain. D’ailleurs, une enseignante au Mans explique : « L’objectif est qu’on fasse du bruit et qu’on organise la grève générale également dès le lendemain ».

Le jeudi 18 septembre, une vaste coalition syndicale – CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU – se retrouvera pour protester contre les économies budgétaires envisagées pour 2026. On s’attend à des annulations de vols et à des perturbations dans les transports ferroviaires.