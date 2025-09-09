François Bayrou perd le vote de confiance et se dirige vers la sortie

Le pari de François Bayrou n’aura pas connu d’issue favorable. Le Premier ministre, qui a lui même demandé un vote de confiance pour tenter de s’assurer un minimum de soutien lors du futur vote sur le Budget 2026 n’aura pas convaincu. Le résultat est sans appel : le gouvernement Bayrou n’est plus. Et, désormais, la balle est dans le camp d’Emmanuel Macron qui devra trouver un successeur.

Bayrou : Un discours centré sur le compromis et l’urgence budgétaire

Le 8 septembre 2025, François Bayrou s’est présenté à l’Assemblée nationale pour prononcer sa déclaration de politique générale. Dans un hémicycle tendu, le Premier ministre a défendu une ligne fondée sur la responsabilité budgétaire et la recherche de compromis. Il a appelé à « des compromis qui respectent l’essentiel », selon BFMTV

Conscient de la fragilité de sa majorité, il a prévenu les députés de l’enjeu du scrutin. « Mesdames et Messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n’avez pas le pouvoir d’effacer le réel », a-t-il affirmé. Le message se voulait solennel : même en cas d’échec, les contraintes économiques resteraient inchangées. Pas de quoi faire mouche auprès des députés.

Un vote historique et un résultat sans appel : le gouvernement Bayrou chute

En fin d’après-midi, le scrutin a livré son verdict. Le gouvernement de François Bayrou n’a pas obtenu la confiance. Le résultat s’est établi à 364 voix contre, 194 voix pour, et 15 abstentions, selon Le Monde.

La défaite est nette. Public Sénat souligne qu’il s’agit de la première fois, depuis l’instauration de la Ve République en 1958, qu’un gouvernement est renversé à la suite d’un vote de confiance qu’il avait lui-même sollicité. Une première historique dont François Bayrou se serait bien passé. Le rejet massif met fin à l’expérience gouvernementale de François Bayrou, moins de neuf mois après son arrivée à Matignon.

Démission attendue… mais qui sera le successeur ?

Dès le soir du 8 septembre, l’Élysée a publié un communiqué officiel. « Le Président de la République prend acte du résultat du vote des députés (…) Il recevra demain le Premier ministre François Bayrou pour accepter la démission de son gouvernement ». Le communiqué ajoute : « Le Président de la République nommera un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours »

François Bayrou avait déjà rédigé sa lettre de démission, rapporte BFMTV. Celle-ci sera remise au chef de l’État lors de l’entretien prévu le 9 septembre au matin. La défaite entraîne la démission, puis la nomination d’un nouveau chef de gouvernement chargé de former une équipe et de se présenter devant l’Assemblée. Une tâche qui s’annonce compliquée alors que l’Assemblée nationale reste fortement divisée et que, déjà, la droite comme la gauche annoncent que tout Premier ministre de l’autre camp se heurtera à une opposition farouche.

Autre solution envisageable : une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale. Un peu plus de la moitié des Français la voudraient, selon les sondages, mais elle ne semble pas faire partie des options privilégiées par Emmanuel Macron.