Fraude bancaire : cette cliente piégée obtient gain de cause face au Crédit Agricole

La justice a finalement donné raison à la gérante de la SARL Réception Val de Loire, victime d’une escroquerie bancaire bien ficelée. Après six ans de procédures, la cour d’appel d’Angers a condamné le Crédit Agricole à rembourser plus de 11 000 euros à sa cliente. L’affaire met en lumière les failles de sécurité bancaire auxquelles particuliers et entreprises peuvent se heurter face à des fraudes de plus en plus sophistiquées.

Comment l’arnaque a fonctionné

Le 4 janvier 2019, la gérante reçoit un appel affichant le numéro de son agence bancaire du Crédit Agricole dans le Maine-et-Loire. L’interlocuteur se fait passer pour un conseiller et demande d’activer le SécuriPass, un service de sécurité bien réel, dans le cadre d’une escroquerie téléphonique.

Peu après, la victime reçoit un SMS frauduleux contenant un code confidentiel, puis un email très soigné montrant l’adresse du Crédit Agricole, le logo de la banque et la signature de sa conseillère habituelle. Le SMS indiquait en lettres capitales « NE JAMAIS LE COMMUNIQUER », mais la mise en scène convaincante pousse la gérante à outrepasser cette consigne.

Les escrocs en profitent pour créer de nouveaux bénéficiaires et lancent six virements frauduleux, pour un total de 21 885 euros. Sur cette somme, 12 892 euros sont bloqués par la banque, mais les 11 593 euros restants disparaissent jusqu’à la décision de la cour d’appel.

Le long parcours judiciaire

En juillet 2021, le tribunal de commerce du Mans donne raison à la banque, estimant que la cliente a fait preuve d’une « négligence grave ». La gérante se voit alors imposer 500 euros de frais de justice.

Selon Clubic, la cour d’appel d’Angers renverse ce jugement, jugeant que la fraude était une « escroquerie millimétrée » qui ne laissait pas la victime prendre conscience immédiatement de la supercherie. Le jugement du 27 janvier 2026 ordonne au Crédit Agricole de rembourser les sommes volées et d’accorder 3 500 euros de frais de justice à la plaignante.