Un forfait mobile à 0€ ? Free le propose déjà sous certaines conditions

Dans un univers télécom en perpétuelle évolution, Free n’en finit pas de surprendre en proposant des offres ingénieuses. Désormais, l’opérateur lance un forfait mobile gratuit pour ses abonnés Freebox – une idée qui pourrait transformer la façon dont on perçoit les abonnements mobiles et internet. Cette initiative vise à attirer de nouveaux clients et à renforcer sa position sur le marché des télécommunications avec une offre internet fixe.

Une offre mobile géniale pour les abonnés Freebox

Pour les utilisateurs des services internet de Free, c’est l’occasion de profiter d’un forfait mobile qui était habituellement facturé 2€ par mois, et qui est désormais offert. Ce forfait regroupe divers avantages pratiques pour vos besoins de communication : SMS illimités et 2 heures d’appels par mois, pour rester en contact sans se prendre la tête. En prime, vous avez accès à 50 Mo d’internet – parfait pour une utilisation légère ou comme seconde carte SIM. Cette offre est particulièrement adaptée à ceux qui veulent garder un œil sur leurs dépenses tout en restant connectés.

Les différentes Freebox

Free ne se contente pas des offres mobiles, il propose également une gamme complète de Freebox pour tous les besoins et budgets, y compris une réduction abonnement pour la Freebox Pop. La Freebox Ultra, à 49,99€/mois, est la solution haut de gamme. Elle séduit par son débit fibre optique de 10 Gbit/s et ses fonctionnalités avancées : TV 4K, système audio Devialet intégré et même un abonnement à Netflix.

Si performance et économies vous importent, la Freebox Ultra Essentiel est à 39,99€/mois. Elle offre ce même débit rapide en fibre et la TV 4K, accompagnée de plusieurs services de streaming. Ensuite, la Freebox Pop, à un tarif attractif de 29,99€/mois, propose un débit fibre pouvant atteindre 5 Gbit/s. Son look moderne est complété par la compatibilité avec les assistants vocaux et une télécommande avec commande vocale.

Des forfaits mobiles variés pour tous les profils

En plus du forfait gratuit réservé aux abonnés Freebox, Free offre deux autres options qui plairont aux utilisateurs mobiles. Le forfait à 9,99€ par mois vous donne droit à 120 Go de data, des appels illimités en France métropolitaine et vers les DOM, ainsi que 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Ce forfait permet également de passer des appels illimités vers 100 destinations internationales.

Pour ceux qui ont besoin de plus de data, le forfait à 19,99€ par mois est une belle alternative. Il offre la généreuse somme de 350 Go utilisables en 5G ou 4G, avec des appels et SMS illimités en France métropolitaine. Ce forfait s’étend à l’international en permettant des appels illimités vers plus de 110 destinations mondiales, offrant ainsi une couverture mondiale. Un petit coup de pouce pour les abonnés Freebox : ce forfait est réduit et ne coûte alors plus que 9,99€ par mois.

Guides d’achat pour t’aider dans tes choix tech

En parallèle de ses offres séduisantes, Free met à disposition plusieurs guides d’achat pour aider ses clients dans leurs choix tech du quotidien. Vous y trouverez des comparatifs sur les meilleures trottinettes électriques, vélos électriques, enceintes portables, ainsi que sur les forfaits mobiles et internet les plus attractifs du marché.