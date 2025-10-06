Gouvernement Lecornu : peu de changements par rapport à Bayrou

Le 5 octobre 2025, l’Élysée a publié la liste officielle du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, chargé par le président de la République de recomposer l’exécutif après la démission de François Bayrou.

Gouvernement Lecornu : un fond gouvernemental largement reconduit

Le gouvernement de Sébastien Lecornu compte 18 ministres de plein exercice, dont une majorité reconduits du précédent exécutif. En particulier, Bruno Retailleau conserve l’Intérieur, Gérald Darmanin reste à la Justice, Jean-Noël Barrot à la diplomatie, et Agnès Pannier-Runacher garde le portefeuille de la Transition écologique.

Le signal le plus fort est la nomination de Roland Lescure comme ministre de l’Économie et des Finances, en remplacement d’Éric Lombard. Ce choix est interprété comme une manœuvre politique pour mieux négocier le budget 2026 dans un contexte où le recours au 49.3 est exclu. Pour rappel, Roland Lescure avait été ministre délégué de l’Industrie pendant plus de deux ans entre 2022 et 2024. A

Comparaison avec le gouvernement Bayrou : ce qui change, ce qui perdure

Sous le gouvernement de François Bayrou (23 décembre 2024 – 8 septembre 2025), on comptait 14 ministres de plein exercice et une trentaine de membres au total, délégués inclus. Parmi les figures fortes : Élisabeth Borne à l’Éducation, Éric Lombard aux Finances, Sébastien Lecornu aux Armées, Catherine Vautrin au Travail/Santé et Bruno Retailleau à l’Intérieur.

Trois évolutions marquantes se lisent dans la transition vers le gouvernement Lecornu :

Bercy : le passage d’Éric Lombard, ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique sous Bayrou, à Roland Lescure marque une rupture. Armées : Sébastien Lecornu quitte la place qu’il occupait sous Bayrou pour devenir Premier ministre, et le portefeuille des Armées revient à Bruno Le Maire. Ce dernier avait été pendant 7 ans ministre de l’Economie avant d’être recalé par François Bayrou. Il revient donc à l’exécutif, mais dans une autre position.

En revanche, plusieurs piliers ministériels demeurent : Borne, Darmanin, Retailleau réapparaissent dans les deux configurations, ce qui montre une continuité de l’ossature politique et administrative entre les deux gouvernements.

Avec la nomination de Lescure, Macron et Lecornu affichent une stratégie de redressement budgétaire en contexte difficile : Lescure est décrit comme un fidèle du président, capable de manœuvrer dans une Assemblée chamboulée. Le maintien de nombreux ministres antérieurs rassure les équipes en place, mais pose la question de la perception d’un « copié-collé » alors que Sébastien Lecornu avait promis la rupture et qu’il a été le Premier ministre le plus lent à dévoiler son équipe.

Voici la liste complète du gouvernement Lecornu

Les ministres

Mme Elisabeth BORNE, ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;

M. Manuel VALLS, ministre d’État, ministre des Outre-mer ;

M. Gérald DARMANIN, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

M. Bruno RETAILLEAU, ministre d’État, ministre de l’Intérieur ;

M. Bruno LE MAIRE, ministre d’État, ministre des Armées et des Anciens combattants ;

Mme Catherine VAUTRIN, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées ;

Mme Rachida DATI, ministre de la Culture ;

M. Roland LESCURE, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique ;

M. Jean-Noël BARROT, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ;

M. Eric WOERTH, ministre de l’Aménagement du territoire, de la Décentralisation et du Logement ;

Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche ;

Mme Annie GENEVARD, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ;

Mme Amélie de MONTCHALIN, ministre des Comptes publics ;

Mme Naïma MOUTCHOU, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, de l’Intelligence artificielle et du Numérique ;

M. Philippe TABAROT, ministre des Transports ;

Mme Marina FERRARI, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ;

Les ministres délégués auprès du Premier ministre :

Mme Aurore BERGÉ, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, porte-parole du Gouvernement ;

M. Mathieu LEFÈVRE, chargé des relations avec le Parlement.