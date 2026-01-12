Grève à la SNCF : prévisions de trafic pour le mardi 13 janvier 2026

La grève à la SNCF prévue le mardi 13 janvier 2026 intervient dans un contexte de négociations sur les salaires. Si l’impact s’annonce limité sur les grandes lignes, les voyageurs doivent néanmoins anticiper des ajustements locaux.

Grève SNCF : les trains longue distance largement maintenus

Pour les voyageurs empruntant les trains longue distance, la grève ne devrait pas bouleverser les plans. Selon les informations publiées par BFM TV, la circulation des TGV et des Intercités est annoncée comme quasi normale. Autrement dit, la grande majorité des trains à grande vitesse devraient circuler normalement tout au long de la journée. Néanmoins, même si la SNCF se veut rassurante, elle précise que quelques ajustements ponctuels restent possibles en fonction de la mobilisation réelle des agents. Par conséquent, il est fortement conseillé de vérifier la confirmation de circulation la veille du départ.

La SNCF rappelle que l’information voyageurs sera renforcée. Les horaires définitifs des trains seront communiqués dès la veille à 17 heures. Ainsi, les passagers pourront anticiper sereinement leurs déplacements. Cette stratégie vise à limiter l’effet de surprise lié à la grève, tout en garantissant une continuité de service sur les axes nationaux les plus fréquentés.

Transilien, TER… perturbations attendues sur les trains du quotidien

En revanche, la grève aura un impact plus visible sur les trains du quotidien. Les réseaux Transilien et TER devraient connaître des perturbations localisées, notamment en Île-de-France et dans certaines régions. D’après TF1 Info, des difficultés sont attendues sur plusieurs lignes franciliennes, en particulier aux heures de pointe du matin et du soir. Certaines dessertes pourraient être allégées, tandis que d’autres seraient regroupées afin d’optimiser les ressources disponibles. Par conséquent, les voyageurs réguliers sont invités à prévoir des marges supplémentaires dans leurs temps de trajet.

Dans les régions, la situation sera variable. Centre Presse Aveyron indique que le trafic des trains régionaux devrait rester globalement assuré, mais avec des adaptations locales. Certaines lignes TER pourraient voir leur fréquence réduite, notamment en milieu de journée. Toutefois, la SNCF souligne que l’objectif est de maintenir un niveau de service suffisant pour répondre aux besoins essentiels de mobilité.

L’anticipation reste la meilleure alliée des voyageurs. La SNCF recommande de consulter régulièrement les informations de trafic officielles afin de suivre l’évolution des perturbations. Ensuite, il est conseillé, lorsque cela est possible, de privilégier les trains confirmés plutôt que les correspondances multiples, plus sensibles aux ajustements de dernière minute. Enfin, pour les trajets domicile-travail, adapter ses horaires peut permettre d’éviter les périodes les plus chargées, souvent les plus touchées lors d’une grève.