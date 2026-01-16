Grève des médecins : les annonces du gouvernement

Confronté à une grève d’ampleur des médecins libéraux, le ministère de la Santé a dévoilé le 16 janvier plusieurs mesures destinées à renouer le dialogue avec la profession médicale. Sans réforme structurelle immédiate, le gouvernement mise sur des ajustements ciblés et des signaux politiques pour calmer la colère exprimée par les praticiens.

Des mesures pour alléger la pression sur les médecins

Au cœur de la mobilisation des médecins, la question des contraintes administratives et des outils de contrôle imposés par l’État a cristallisé les tensions. Le communiqué publié par le ministère de la Santé annonce ainsi la suppression de la procédure dite de « mise sous objectifs », prévue dans un projet de loi relatif à la lutte contre la fraude. Ce dispositif devait encadrer certaines prescriptions médicales et était perçu par de nombreux médecins comme une atteinte à leur liberté de décision.

Dans le même esprit, le gouvernement prévoit la généralisation du dispositif SOS IJ d’ici juin 2026, afin de mieux accompagner la gestion des arrêts de travail. Des travaux doivent également être engagés sur le maintien en emploi et la réinsertion professionnelle des personnes en arrêt maladie, sans qu’un cadre opérationnel précis ne soit encore arrêté.

Lors de son intervention sur France Inter le 16 janvier, la ministre de la Santé a tenu à clarifier ce point sensible, affirmant « qu’il n’y a pas de quotas sur les arrêts de travail », une déclaration destinée à apaiser les inquiétudes des médecins quant à une éventuelle logique purement comptable des prescriptions.

Installation et territoires : une réponse aux déserts médicaux

La question de l’accès aux soins dans les territoires reste également au centre des préoccupations. Le gouvernement annonce vouloir adapter les règles du cumul emploi-retraite pour les médecins exerçant dans les zones sous-denses, afin de permettre à des praticiens retraités de prolonger plus facilement leur activité là où les besoins sont les plus forts.

Autre annonce mise en avant : la création d’un guichet unique d’aide et d’information à l’installation des médecins. Ce dispositif, voté dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 mais jamais réellement déployé, devrait devenir opérationnel sur l’ensemble du territoire d’ici la fin de l’année 2026. L’objectif affiché est de simplifier les démarches des médecins souhaitant s’installer, en centralisant informations et accompagnement administratif, notamment dans les zones manquant de professionnels de santé.

Tarifs médicaux : le retour affiché à la négociation

Sur le terrain des relations entre l’État, l’Assurance maladie et les médecins, le communiqué marque une inflexion politique. Le ministère annonce la reprise des discussions sur le protocole imagerie, afin de revoir les économies demandées à ce secteur tout en préservant un équilibre financier global.

Surtout, le gouvernement indique vouloir supprimer les dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 qui permettaient des baisses unilatérales de tarifs médicaux. Cette suppression devrait intervenir par un futur texte législatif. L’exécutif affiche ainsi sa volonté de replacer la négociation conventionnelle au centre des évolutions tarifaires, un point réclamé de longue date par les syndicats médicaux.

Des travaux doivent également être engagés sur l’OPTAM, le dispositif encadrant les dépassements d’honoraires, avec l’objectif d’en assouplir certaines règles, sans qu’un calendrier précis n’ait été communiqué.

Une sortie de crise encore incertaine pour les patients

Si ces annonces visent clairement à désamorcer la crise avec les médecins, elles restent prudentes et largement ouvertes sur leur mise en œuvre. Aucun engagement budgétaire chiffré n’a été présenté et plusieurs mesures renvoient à des discussions ou à des travaux futurs.

Pour les patients, l’enjeu reste l’impact concret de ces annonces sur l’accès aux soins et la continuité du service médical. Le gouvernement semble avoir privilégié une stratégie d’apaisement rapide, fondée sur la suppression de dispositifs contestés et la relance du dialogue, plutôt qu’une refonte immédiate du système. Reste à savoir si cette approche suffira à restaurer durablement la confiance entre l’État et une profession médicale profondément éprouvée par la crise.