GTA VI arrive après 13 ans de silence : précommande, prix jaquette… On vous dit tout !

Rockstar Games a ouvert les préventes de Grand Theft Auto VI, et l’annonce agite le secteur du jeu vidéo. C’est l’un des titres les plus attendus de l’année : le précédent épisode est sorti il y a plus de treize ans, et les joueurs patientent depuis. Ce nouvel opus pourrait de nouveau peser sur l’industrie. La sortie compte d’autant plus que la série traîne derrière elle un long historique de succès.

Un héritage qui a tout changé

Depuis ses débuts en 1997, la série Grand Theft Auto a imposé ses repères dans le jeu vidéo. C’est avec GTA III, en 2001, qu’elle s’est vraiment installée, en proposant un monde en 3D et une liberté de déplacement alors inédite. Rockstar Games s’est hissé au rang de studio de référence, reconnu dans l’industrie et suivi par une communauté de joueurs fidèle.

Les ventes en témoignent : la série GTA a dépassé 470 millions d’exemplaires dans le monde. GTA V, avec 230 millions d’exemplaires écoulés, est le deuxième jeu le plus vendu de l’histoire, derrière Minecraft. Au total, la franchise a rapporté plus de 9,2 milliards d’euros.

GTA VI : retour à Vice City

Le nouvel épisode, prévu pour le 19 novembre, ramène les joueurs à Vice City, ville fictive de l’État imaginaire de Leonida, inspiré de la Floride et de Miami. Le décor mise sur des quartiers colorés et des vues sur le front de mer, dans une ambiance tropicale. L’histoire suit un couple de criminels, Jason Duval et Lucia Caminos. Lucia est la première protagoniste féminine jouable de la série.

Le développement a duré environ six ans. C’est l’un des projets les plus coûteux du divertissement, avec un budget global estimé entre 0,92 et 1,84 milliard d’euros. Initialement attendue à l’automne 2025, la sortie a été repoussée après plusieurs reports, ce qui a décalé les lancements des concurrents de Take-Two Interactive.

GTA V, toujours en tête et ce que ça change

En attendant, GTA V garde la première place, surtout grâce à son mode en ligne, qui réunit toujours de nombreux joueurs. Ce mode repose sur la vente d’objets virtuels et assure des revenus réguliers. Sans nouvel épisode, ce système maintient la franchise à flot.

Les préventes de GTA VI, qui débutent le 25 juin, traduisent déjà l’attente autour du titre, annonce le 20 Minutes. Des analystes comme Piper Sandler tablent sur environ 45 millions d’exemplaires vendus dès le lancement. L’éditeur paraît conscient de ces attentes et veut fixer un prix mesuré : selon Strauss Zelnick, il faut « s’assurer que les gens aient le sentiment de payer un montant raisonnable ».