Guerre commerciale : la Chine taxe les produits américains à 125%

La Chine a porté à 125 % ses droits de douane sur un large éventail de produits américains. Ce relèvement s’inscrit dans une série d’ajustements réciproques entre Washington et Pékin, témoignant d’une intensification des tensions commerciales bilatérales.

Le 11 avril 2025, le ministère chinois des Finances a officiellement annoncé le relèvement à 125 % des droits de douane appliqués à un ensemble de produits importés des États-Unis. Cette décision représente une intensification marquée de la politique commerciale de la Chine, en réaction à une mesure équivalente promulguée quelques jours plus tôt par l’administration américaine.

Dans un communiqué publié par la Commission des droits de douane relevant du Conseil des affaires d’État, les autorités chinoises qualifient ces hausses américaines de contraires aux règles du commerce international. Elles invoquent notamment une distorsion unilatérale des échanges, susceptible d’engendrer un déséquilibre durable dans les relations bilatérales.

Les nouveaux tarifs portent sur des catégories variées de marchandises industrielles et agricoles, bien que les autorités chinoises n’aient pas encore publié de liste détaillée. Cette mesure vient s’ajouter à une série de hausses progressives déjà observées depuis le début de l’année, où les surtaxes avaient été relevées à 34 %, puis 84 %.

Un climat commercial détérioré par une succession de hausses tarifaires

Le contexte immédiat de cette mesure est à rechercher dans la récente annonce de Washington portant les droits de douane sur certains produits chinois à 125 %, voire jusqu’à 145 % en comptant d’autres prélèvements sectoriels cumulés. Cette décision américaine s’inscrit dans un cadre de sanctions visant plusieurs industries chinoises jugées sensibles, notamment en lien avec la production de substances chimiques à usage pharmaceutique.

Face à ce durcissement, la Chine adopte une posture de réciprocité. Le principe d’ajustement symétrique des tarifs semble désormais guider les deux puissances, réduisant l’espace de négociation. Pékin a également annoncé son intention de déposer une plainte formelle auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

L’escalade actuelle rappelle les tensions commerciales déjà observées entre 2018 et 2020, mais avec une intensité renouvelée. Contrairement aux épisodes précédents, la Chine semble désormais moins encline à chercher une désescalade rapide et affiche une stratégie assumée de confrontation réglementaire.

Conséquences économiques immédiates : marchés et investisseurs en repli

L’annonce des nouvelles surtaxes a eu des effets immédiats sur les marchés asiatiques et européens. L’indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a reculé de 4,22 % le jour de l’annonce, tandis que les principales places financières européennes ont également enregistré un fléchissement : le CAC 40 a perdu 0,6 %, le DAX à Francfort 0,5 %, et la Bourse de Milan 0,7 %.

Les investisseurs redoutent une amplification de la volatilité sur les marchés mondiaux, notamment sur les segments fortement exposés aux échanges transpacifiques. Les secteurs de la logistique, de l’automobile et de l’électronique figurent parmi les plus sensibles à l’évolution du conflit tarifaire sino-américain.

À plus long terme, l’incertitude autour de la stabilité des chaînes d’approvisionnement pourrait affecter les décisions d’investissement, y compris dans des pays tiers. La perspective d’un découplage partiel entre les économies chinoise et américaine, déjà évoquée lors des dernières années, semble désormais plus concrète.

Impacts potentiels sur l’économie européenne et sur la France

Du point de vue européen, la situation pose un double défi. D’une part, les tensions tarifaires pourraient affecter indirectement les exportateurs européens, en perturbant la demande ou en modifiant les circuits de distribution internationaux. D’autre part, des mesures de contournement ou de relocalisation pourraient générer à moyen terme des effets de report ou d’opportunité.

En France, les entreprises du secteur agroalimentaire et les équipementiers industriels comptent parmi les acteurs potentiellement exposés. Par ailleurs, les répercussions sur les marchés de matières premières et sur les taux de change pourraient complexifier davantage la gestion budgétaire des entreprises orientées vers l’export.

Le président Emmanuel Macron a qualifié cette situation de « pause fragile », évoquant la nécessité pour l’Europe de mobiliser « tous les leviers disponibles » pour préserver ses intérêts économiques. Il a également rappelé que la coopération avec la Commission européenne demeure essentielle pour élaborer une réponse cohérente aux nouvelles dynamiques protectionnistes.