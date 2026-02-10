IA générative : 48% des Français y ont déjà recours, selon l’Arcep

Les derniers chiffres du Baromètre du numérique 2026 montrent une diffusion accélérée de l’intelligence artificielle (IA) générative en France. Portée par des outils comme ChatGPT, elle s’intègre désormais aux pratiques personnelles et professionnelles, tout en révélant de forts contrastes d’usage selon les profils.

L’adoption de l’IA générative constitue l’un des phénomènes numériques les plus marquants de ces dernières années. Selon les données publiées par l’Arcep dans le cadre du Baromètre du numérique 2026, 48% des Français déclarent avoir utilisé au moins une fois une IA générative en 2025, contre 20% seulement deux ans plus tôt. En l’espace de deux ans, l’adoption a ainsi progressé de 28 points, un niveau comparable à celui atteint par certaines innovations majeures après une décennie de diffusion.

Ces outils reposent sur des systèmes capables de produire automatiquement du contenu — texte, image, son ou code informatique — à partir d’instructions formulées en langage courant. Leur démocratisation s’est appuyée sur des interfaces simples et sur leur intégration progressive dans des services numériques déjà familiers du grand public.

Des usages majoritairement tournés vers l’information et l’écrit

Les chiffres montrent que l’IA générative est avant tout mobilisée pour des besoins concrets. Parmi les utilisateurs, la recherche d’information constitue le premier motif de recours, devant l’aide à la rédaction, la reformulation de textesou la traduction. Ces usages expliquent en grande partie la rapidité de l’adoption, l’IA venant compléter — plutôt que remplacer — des pratiques numériques existantes.

« Près de la moitié des Français utilisent aujourd’hui l’IA générative », souligne l’Arcep, qui insiste sur le caractère exceptionnel de cette diffusion pour une technologie aussi récente. Le Baromètre indique également que 17% des utilisateurs déclarent un usage quotidien, signe qu’une partie de la population a déjà intégré ces outils dans ses routines.

Une adoption très inégale selon l’âge et la position sociale

Derrière la moyenne nationale, les écarts sont marqués. L’usage de l’IA générative est particulièrement élevé chez les plus jeunes : 85 % des 18-24 ans déclarent y avoir recours, contre une proportion nettement plus faible chez les seniors. Les différences sont tout aussi nettes selon la catégorie socioprofessionnelle.

Chez les cadres et professions intellectuelles supérieures, le taux d’utilisation dépasse 75%, tandis qu’il reste minoritaire parmi les personnes peu diplômées ou éloignées des usages numériques. Ces chiffres illustrent une appropriation très différenciée, liée à la fois aux compétences numériques, aux contextes professionnels et à l’accès à la formation.

ChatGPT largement dominant, mais des usages multiples

Parmi les outils d’IA générative, ChatGPT occupe une place centrale. Selon le Baromètre du numérique, près de 63% des utilisateurs d’IA générative déclarent utiliser principalement cet outil, loin devant ses concurrents. Cette domination s’explique par sa notoriété, mais aussi par sa polyvalence.

Le rapport souligne toutefois que les pratiques évoluent : plus d’un utilisateur sur deux recourt à plusieurs outils différents, notamment lorsque l’IA est intégrée à des logiciels de bureautique, de messagerie ou de création de contenus. Pour une partie du public, l’IA devient ainsi moins identifiable comme un outil distinct et davantage comme une fonctionnalité intégrée.

Entre appropriation rapide et réserves persistantes

Malgré cette progression, l’adhésion n’est pas totale. Le Baromètre met en évidence des inquiétudes persistantes liées à la fiabilité des réponses, à la protection des données personnelles ou à l’impact potentiel sur l’emploi. Ces réserves coexistent avec des usages concrets, traduisant une relation ambivalente à la technologie.

L’IA générative se situe ainsi à un stade intermédiaire : suffisamment adoptée pour transformer certaines pratiques, mais encore loin d’une acceptation pleinement stabilisée. Son inscription durable dans le paysage numérique dépendra largement de l’accompagnement des utilisateurs et de la capacité à réduire les inégalités d’accès.