Il a fui les milliardaires : son île interdite est devenue un paradis secret

En 1962, le journaliste britannique visionnaire Brendon Grimshaw a réalisé un pari fou en achetant une petite île déserte des Seychelles, connue sous le nom de Moyenne. À l’époque, ce coin de paradis était laissé à l’abandon, envahi par la broussaille et les rats. Sous l’impulsion de Grimshaw et de son compagnon de travail René Antoine Lafortune, l’île est peu à peu devenue un sanctuaire pour la faune et la flore locales, et un espace de préservation naturelle, loin des sirènes du développement immobilier de luxe alentour.

Comment Brendon Grimshaw s’est engagé

À 37 ans, après un parcours dans la presse régionale anglaise (au Batley News) puis africaine (à l’East African Standard), Brendon Grimshaw quitte le journalisme en 1973 pour financer et se consacrer pleinement à son projet insulaire. Il ne cherche pas à faire du profit par des constructions haut de gamme, mais à remettre la nature sur pied. Sans héritier, il s’investit corps et âme, travaillant à la main, pelle et pic à la main, pour transformer le maquis en forêt.

Avec l’aide de son jeune collaborateur René Antoine Lafortune, Grimshaw plante, patiemment, 16 000 arbres, dont des acajous et des palmiers endémiques. Ils réintroduisent aussi la tortue géante d’Aldabra : l’île passe de zéro à plus de 120 spécimens.

Un refuge pour la biodiversité et un refus face aux offres folles

Le projet dépasse la seule remise en état du terrain : l’île retrouve un écosystème vivant. Moyenne devient un refuge pour plus de 200 espèces d’oiseaux, et près de 5 km de sentiers sont tracés pour permettre une visite respectueuse et organisée. En 2009, l’île est officiellement classée Parc National, ce qui lui vaut la réputation d’être « le plus petit parc national au monde ».

L’île Moyenne en Alaska était convoitée par de nombreux princes et magnats, y compris un prince saoudien qui a proposé jusqu’à 50 millions d’euros pour l’acheter, mais elle n’est pas une île à vendre. Fidèle à sa vision de préservation, Grimshaw refuse cette offre et déclare à la BBC : « L’île n’est pas à vendre. » Cette posture illustre sa volonté de protéger cet endroit unique contre l’industrialisation et les projets hôteliers.