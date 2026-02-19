Une île à vendre au prix d’une maison : l’affaire paraît folle, la réalité l’est moins

Au cœur du parc national d’Eryri, dans le nord du Pays de Galles, l’île d’Ynys Gifftan, également surnommée poétiquement « Anne’s Gift Island », est mise en vente pour un prix étonnamment abordable d’environ 402 500 € (soit 350 000 £). Comparable au prix moyen d’une maison en Grande-Bretagne, cette île représente une occasion rare pour qui cherche un projet de vie hors du commun.

Ce qui rend Ynys Gifftan unique

Ynys Gifftan est un îlot pittoresque situé dans l’estuaire du Dwyryd. Avec une surface de 7,2 hectares, elle offre un relief varié : monticules rocailleux, hautes broussailles et contreforts. On y trouve aussi quelques arbres et des herbes folles exposés aux quatre vents. Historiquement rattachée à la couronne britannique sous la reine Anne Stuart entre 1702 et 1714, l’île est restée inhabitée depuis les années 1970, donnant l’impression d’un lieu où le temps s’est arrêté.

L’accès se fait à pied uniquement à marée basse ; à marée haute, il faut compter une traversée en bateau d’environ cinq minutes. Cette particularité renforce le charme du site, mais demande de la prudence en raison des risques liés à l’isolement, comme le souligne un expert de Carter Jonas à la BBC. Les visiteurs doivent caler arrivée et départ sur les horaires de marée, ce qui impose une bonne planification logistique.

Vivre sur l’île : un sacré projet

La mise en vente par le promoteur immobilier Carter Jonas a attiré l’attention de médias comme The Independent et la BBC. Hugh O’Donnell, représentant du bureau de Carter Jonas à Bangor, qualifie cette vente « d’opportunité véritablement unique ». La ferme en pierre de deux étages présente sur l’île nécessite une rénovation complète, de même que la dépendance envahie par la végétation. Les futurs acquéreurs devront composer avec l’absence d’électricité et un raccordement à l’eau courante qui n’est pas garanti, ce qui exige des travaux d’aménagement importants.

Pour ceux qui recherchent la solitude et un grand projet de rénovation, Ynys Gifftan offre un fort potentiel. Interrogé sur cette vente atypique, un expert de Carter Jonas a confié : « Cela a suscité beaucoup d’intérêt. C’est assurément quelque chose de différent. » Les aventuriers modernes, attirés par l’idée d’un retour aux sources, y trouveront un terrain propice à leurs ambitions.

L’île qui fait rêver les amoureux de la nature

Malgré l’isolement et les défis qu’elle pose, l’île attire des amateurs de grands espaces souhaitant s’éloigner de l’agitation urbaine. Les conseils pratiques pour s’y rendre :

porter des bottes pour la traversée à marée basse

utiliser un bateau à marée haute

À noter que seules 43 îles en Grande-Bretagne sont accessibles de cette manière, ce qui fait d’Ynys Gifftan un exemple rare et recherché.